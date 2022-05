Ortega Cano inquieta a todos con el motivo por el que no se quita las gafas de sol

José Ortega Canoha reaparecido en el plató de Sálvame tras una larga temporada sin aparecer por televisión. Lo ha hecho para asistir a la Sálvame Fashion Week por cuestiones personales.

El extorero estuvo presente en eldesfile para apoyar a su mujer, Ana María Aldón, quien se estrenaba en aquella pasarela de moda. Eso, a pesar de que Rociíto sería la modelo que tendría el honor de desfilar con los nuevos diseños de María de Castro.

Pese a tener a toda la audiencia expectante ante el posible reencuentro entre Ortega Cano y la hija de Rocío Jurado, no hubo ninguna mirada entre ellos. No es algo que nos sorprenda, puesto que Rociíto siempre ha dejado claro que no quiere mantener ninguna relación con el marido de su madre.

Asimismo, esa misma noche, el extorero no solo destacó por su vuelta a los medios televisivos, sino que el objeto que llevaba en su rostro robó la atención de todo el público.

Ortega Cano sorprende a todos con su gesto en televisión

A principios de abril, José Ortega Cano fue noticia tras salir por la puerta de un centro de medicina estética. A sus 68 años, quiso cambiar algunos detalles de su rostro para sentirse mucho más joven.

Según explica La Razón, el extorero se sometió a una operación estética para hacerse un injerto de cejas. La técnica de esta intervención consiste en el trasplante de vello capilar, hallado en la parte de la nuca, a la zona de las cejas. Así, lo que consigue el paciente es repoblar el poco vello que tenía en la parte superior del ojo para rejuvenecerse.

Del mismo modo, el precio de este tipo de operación suele variar muchísimo dependiendo de la clínica a la que se vaya. En este caso, el murciano ha tenido que pagar 2 500 euros para conseguir su objetivo.

Además, tuvo que salir con las gafas de sol para evitar que los rayos UVA le pudieran provocar cualquier dolencia. Las ha tenido que utilizar cada vez que se exponía al sol durante su recuperación.

La cara de Ortega Cano llena de hinchazón y de moratones sorprendió a todos los espectadores, pero era totalmente normal que el cuerpo reaccionara así. Del mismo modo, el extorero tenía mejor aspecto en la pasarela de moda, aunque seguía necesitando las gafas de protección solar para cuidar sus ojos. Otras fuentes apuntan que era para ocultar el estado actual de sus cejas, que todavía no están bien.

Ortega Cano y la cita a la que le gustaría ir

El próximo día 1 de julio, Rocío Carrasco junto con su familia podrá disfrutar de un museo dedicado a 'La más grande'. Sin embargo, la colaboradora de Mediaset no tiene pensado invitar a los miembros relacionados con Ortega Cano. Por ello, seguramente, el viudo de Jurado se quedará al margen de tal celebración.

Algunas fuentes le han preguntado al extorero qué opina sobre esta situación, pero no ha querido dar detalles sobre si está contento con la decisión de Rociíto.

Cabe recordar que, cuando salió del quirófano, Ortega Cano pidió a los medios de comunicación que le dejaran descansar y recuperarse tranquilo. Igualmente, podría ser la justificación de que no quiera exponerse más de lo debido en televisión.

"No tengo fuerzas para tanta historia de tantas cosas que se hablan sobre mi persona. Me deberíais dejar un poco tranquilo. A mí me gusta el buen rollo, la armonía, pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo", confesó hace un par de meses.