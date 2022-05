Antonio Montero cuenta la triste verdad de su divorcio con Marisa Martín Blázquez

Antonio Montero ha tenido que dar explicaciones, una vez más, de su relación con Marisa Marín Blázquez. Y es que, a pesar de que llevan más de 40 años de matrimonio, estos dos grandes de la comunicación han pasado por algún que otro bache.

En 1995, el paparazzi y la periodista pasaron una fuerte crisis que acabó de la peor forma posible. Durante una tarde, el colaborador de Sálvame fue fotografiado junto a una joven que no era su mujer.

| GTRES

"Por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una amiga que conocí en un viaje de trabajo", aseguró en una ocasión Antonio Montero. "Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones. Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero con ella".

Y, aunque esta deslealtad acabó con su matrimonio, en 2021 su mujer anunció en Viva la vida que habían decidido darse una nueva oportunidad.

Ahora, Antonio Montero ha tenido que volver a dar explicaciones sobre su peculiar relación con Marisa Martín Blázquez.

Antonio Montero cuenta la verdad sobre su divorcio

Antonio Montero ha tenido que volver a defender su matrimonio ante todos sus compañeros de Sálvame. Este lunes, 30 de mayo, el programa decidió dedicar gran parte de la tertulia de Supervivientes 2022 al romance que está viviendo Anabel Pantoja dentro del reality.

Y es que, desde el primer día, la influencer y Yulen Pereira han hecho muy buenas migas, tanto que, como dice el refrán: "el roce hace el cariño".

Durante estos últimos días, hemos podido ver a los dos concursantes expresar ante las cámaras el cariño y la atracción que sienten el uno por el otro. Y ha sido, precisamente, esta nueva historia de amor la que ha puesto a Antonio Montero en la palestra.

| Mediaset

El paparazzi no entiende cómo su compañera de trabajo ha podido perder el amor por su "negro" tan solo tres meses después de darse el 'sí, quiero' en tierras canarias. Algo que no le sentó muy bien al resto de colaboradoras.

"Una cuando se separa puede hacer lo que le dé la gana porque no está haciendo daño, ni a uno ni a otro", aseguró Gema López. "Si estoy separada, como si me gustan dos o 22".

Tras escuchar el argumento de la periodista, Antonio Montero quiso dejar claro su punto de vista. "Yo no digo eso, lo que digo es que es muy raro un matrimonio que dura tres meses, para eso mejor no casarse".

Estas palabras, lejos de calmar a su compañera, consiguieron enfurecerla aún más. "Se nos exigen cosas cuando estamos solas, se nos exigen cosas cuando estamos en pareja, ¿pero esto qué es?", aclaró López.

"Si tú estás sola y te gusta uno y, además, tienes sentimientos por tu exmarido, ¿qué pasa que no puedes? ¿En qué ley lo pone, en la ley Montero?".

| Telecinco

Fue entonces cuando Laura Fa decidió entrar en la discusión para apoyar los argumentos de su compañera. "Las leyes de matrimonio tuyas no valen, por favor, tienes unas leyes peculiares, extrañas y diferentes", le espetó a Antonio Montero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"¿Cuáles son mis leyes?", le preguntó el tertuliano, algo enfadado. "Lo has explicado mil veces, que estás casado, pero divorciado, pero no sé qué…", le respondió ella.

Para poner punto y final a este tema, Antonio Montero quiso explicarle a sus dos compañeras las diferencias que hay entre su matrimonio y el de Anabel. "La mía es una relación de 40 años, lo que digo es que Anabel le hizo un flaco favor a Omar casándose con él".