Marisa Martín-Blázquez explica el divorcio y señala la traición que motiva la ruptura

Marisa Martín-Blázquez, una de las periodistas más importantes de Telecinco, ha explicado lo que está sucediendo con la separación del momento. Lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y sabe perfectamente qué está sucediendo entre Olga Moreno y Antonio David Flores. Garantiza que no han firmado ningún documento, atrevimiento que podría motivar la ruptura de Antonio David y Marta Riesco.

Marisa Martín-Blázquez, experta en corazón conoce perfectamente cómo funciona Antonio David, por eso está legitimada para opinar sobre su vida. Recientemente ha anunciado en El programa de Ana Rosa que el antiguo tertuliano de Sálvamesigue casado con su última mujer. El problema es que es novio de la reportera Marta Riesco y la joven podría desconocer este detalle tan importante.

Marisa ha explicado que Olga Moreno y su todavía marido siguen teniendo cuentas pendientes. Esta información coincide con una teoría que el programa Socialité ha puesto encima de la mesa: la expareja podrían mantener relaciones. Según Cristina Cárdenas, antigua amiga de Rocío Carrasco, la empresaria y el youtuber tienen encuentros fugaces, aunque no ha aportado pruebas.

Marisa ha hablado alto y claro en El programa de Ana Rosa sobre lo que está sucediendo y su información es realmente importante. Todos los medios se han hecho eco de sus palabras, pues es una de las mejores periodistas de Telecinco. El público sabe que siempre maneja datos de primer nivel y sus compañeros sienten un gran respeto por su trabajo.

“No hay un solo papel porque Antonio David no ha pedido el divorcio a Olga. No se van a divorciar y así se va a quedar. Cuando Marta dice que «por qué esa mujer no se separa» es porque no hay una petición”, informa la experta.

Marisa Martín-Blázquez anuncia el verdadero problema

Marisa confía en sus fuentes y saben que le están contando la verdad, por eso está convencida de que Marta Riesco tiene nuevos problemas. La pasividad del exmarido de Rociíto, que ahora está triunfando en Youtube, podría motivar la ruptura. Habrá que esperar un tiempo para ver qué sucede, pero de momento solo hay algo claro: Olga Moreno ha ganado.

Martín-Blázquez, mujer periodista Antonio Montero, ha hablado con el entorno de Olga y Antonio David. “Me niegan que haya puntos redactados para el divorcio, me niegan que haya convenio regulador respecto a la hija en común. No solo no hay divorcio ahora, sino que no lo hay a la vista, por lo que sea no está redactado, no hay petición y ni siquiera se ha hablado”.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, se ha limitado a informar. Pero es consciente de que su noticia va a generar una gran repercusión y que su compañera Marta saldrá mal parada. La reportera ha apostado por Antonio David Flores y de momento lo único que ha recibido son críticas.

Marisa Martín-Blázquez descubre los planes finales

Marisa ha descubierto que Antonio David y Olga no tienen ninguna intención de formalizar su separación. De momento no van a registrar este suceso, así que el matrimonio todavía sigue vigente. Alessandro Lequio, uno de los grandes rivales de Marta Riesco, se ha posicionado al lado de la reportera tras escuchar a Marisa Martín-Blázquez.

“Este asunto puede ser una lección para ella, para que aprenda que lo que le cuentan no es verdad. Solo tiene una fuente que es Antonio David y debería empezar a cuestionar que no es verdad el 100% de lo que le dice”. Alessandro se ha dado cuenta de que la situación de Marta no es fácil, por eso le ha dado una nueva oportunidad.