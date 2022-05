Manuel Díaz ' El Cordobés', en vilo al saberse el secreto de su hijo Manu

Manuel Díaz, 'El Cordobés', está orgulloso de la familia que ha construido a lo largo de estos últimos años. Su mayor apoyo ha sido su mujer Virginia Troconis, con quien se casó en 2004. Previamente a ella, el torero se había unido en matrimonio con Vicky Martín Berrocal, pero se divorciaron en 2001.

Asimismo, Manuel Díaz tiene tres hijos, dos niñas y un niño. La hija mayor, Alba Díaz Martín, es el fruto del amor de 'El Cordobés' en su primer matrimonio. A sus 22 años, está estudiando en The College for the International Studies en Madrid, ya que quiere encaminar su vida a la moda como lo ha hecho su madre.

| Europa Press

Sus dos hijos menor, Manuel y Triana Díaz Troconis, son fruto de su actual matrimonio con Virginia Troconis, puesto que la pareja sigue manteniendo su relación amorosa tras más de dos décadas juntos. Esta familia pronto nos sorprenderá por un motivo muy esperado.

La revelación del secreto está a punto de suceder

El 11 de julio, el hijo de 'El Cordobés' cumplirá la mayoría de edad y, por ende, se podrá ver por primera vez su cara sin estar pixelada. Está muy nervioso porque, a partir de aquel día, deberá enfrentarse a los problemas él solo, pues pasará a una nueva etapa, la adultez.

"Tengo sentimientos encontrados. Estoy supercontenta por muchas cosas, entre ellas, porque dentro de dos meses Manu cumple los 18, pero no solo eso, este es su último año del colegio. Se va a presentar a selectividad y está pensando dónde va a estudiar, si lo va a hacer aquí o si lo va a hacer fuera...", confesaba ilusionada su madre.

| Europa Press

Aunque los progenitores del adolescente están algo preocupados porque quieren lo mejor para él, confían en que su hijo sepa elegir correctamente su futuro. Si hay algún problema, siempre tendrá el apoyo de sus padres.

Hace unos meses, el torero confesó que su hijo no tenía ninguna intención de seguir sus mismos caminos para trabajar. El adolescente tiene la idea de estudiar arquitectura para que en un futuro se pueda dedicar a construir grandes urbanizaciones.

A la espera del reencuentro público

La relación de 'El Cordobés' con sus hijos no tiene nada que ver con la que ha tenido con su padre. El famoso torero siempre les ha dado todo el cariño posible para que su familia viviera de la mejor manera. No obstante, ha pasado gran parte de su vida intentando conseguir su sueño.

| La Noticia Digital

En 2017, Manuel Benítez reconoció a 'El Cordobés' como su hijo después de varios años luchando por conseguir este objetivo. Desde su operación realizada el pasado marzo, Benítez ha mostrado sus ganas de que haya un reencuentro con su hijo.

"Os voy a decir la verdad porque siempre habéis querido que sucedieran cosas bonitas en mi vida. Ha habido un acercamiento muy importante", revelaba sobre cómo estaba yendo la relación con su padre.

"Todo tranquilo, quiero que vaya todo con calma. Creo que son momentos para echarle cabeza a las cosas y que no se estropee", añadió Manuel Díaz.

"Ahora sí que de verdad creo que la vida nos está dando una oportunidad muy bonita", concluía muy ilusionado el torero.

Por lo tanto, 'El Cordobés' nos confesaba que poco a poco estaba floreciendo la relación que llevaba años marchita. Seguramente, pronto haya noticias de que ha habido un reencuentro público entre los dos toreros.