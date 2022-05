Jorge Fernández para 'La ruleta de la suerte' y confiesa una de sus intimidades

Jorge Fernández ha protagonizado un momento muy divertido en el programa que presenta desde hace ya 16 años. Durante una de las últimas emisiones de La Ruleta de la Suerte, el presentador ha compartido información privada, no sin antes dejar en tensión a todos los espectadores.

Tras tantos años al frente de este formato, es normal que detalles de su vida íntima salgan a la luz entre prueba y prueba. Y eso es justamente lo que ha pasado. El presentador ha hecho una de sus confesiones más personales y todo por culpa de Joaquín Padilla.

| Antena 3

Jorge Fernández desvela una intimidad que lo deja en evidencia

Después de resolver uno de los paneles, Jorge Fernández hablaba sobre esas canciones que la gente escucha a escondidas. Ante esto, el vocalista del grupo de La Ruleta de la Suerte no ha dudado en sonsacarle cuál era la de él. Algo que, por supuesto, Jorge se tomó con mucho humor.

"Quieres que lo suelte, ¿no?", le increpaba a Joaquín Padilla a lo que este respondía con un "Hombre, estoy deseándolo". Sin embargo, las insistencias tardaron un buen rato en dar sus frutos. El presentador se resistía a confesar cuál es esa canción que adora en secreto.

"Yo tengo mis cancioncitas que a lo mejor no esperáis que yo escuche ese tipo de música y a lo mejor las escucho y siempre da vergüenza decirlo". Así se excusaba Jorge Fernández para evitar tener que decir de qué canciones se trataban. Sin embargo, el presentador acabó cediendo y dijo que más tarde lo confesaría.

A lo largo del programa, el presentador continuaba reticente a contarlo. Aunque intentaba soltar algunas pistas, como que se trataba de un gran artista.

Incluso la directora del programa intentó adivinar de quién se trataba. Su apuesta fue por Julio Iglesias. Jorge Fernández reconoció que había escuchado muchas canciones de Julio Iglesias, pero no era él a quien se refería.

"Eso me da menos vergüenza", reconocía entre risas el presentador.

Finalmente, desveló, por fin, de quién se trataba. "Es una canción de David Bisbal, pero es como muy 'pastelosilla' y en una época que tuve más pastelosa, pues la escuchaba más".

| España Diario

El cantante de la ruleta no se dio por satisfecho ante la confesión y quiso conocer de qué canción se trataba exactamente. Sin embargo, Jorge comentó que no se acordaba del título.

En el panel final, la banda del programa estaba intentando ponerse de acuerdo sobre qué canción de David Bisbal tocar a modo de ráfaga. Algo que, por supuesto, no pasó desapercibido para el presentador.

Ante esta situación, Jorge Fernández se lanzó a proponerles otro tema. "Es que no me acuerdo cuál es, pero os voy a decir una que también es de esas que escuchamos a escondidas", propuso. "Es una de Luis Miguel, que me da más vergüenza todavía", admitía el presentador.

El tema en cuestión al que se refería Jorge Fernández no era otro que Amarte es un placer. Una canción perteneciente al tercer álbum del artista mexicano publicado en 1999.

Así pues, al pasar a jugar la gran final, la banda del programa interpretó esta canción, mientras Jorge Fernández cantaba al unísono. El presentador demostraba, así, que se sabía la letra de dicha canción a la perfección.

| Atresmedia

"Es que sois muy buenos" proclamó en el plató una vez acabada la canción. Y es que, la banda se preparó la canción en dos minutos. El propio Joaquín Padilla confesó no conocer la canción, por lo que tuvo que ayudarse del móvil.