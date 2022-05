Andrea Janeiro se va en el momento en el que su madre entra en pánico

Ni rastro de Andrea Janerio desde que Belén Esteban se cayera en pleno directo. Los telespectadores se quedaron sorprendidos al ver a la de Paracuellos entrar sola al hospital, tumbada en una camilla y con el rostro tapado.

La caída se produjo en directo cuando, junto a Lydia Lozano, realizaba una prueba similar a la que hacen los supervivientes en los Cayos Cochinos. La madre de Andrea Janeiro jamás pensó que lo que empezó como una broma, terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

“No me puedo levantar. Creo que me he roto el tobillo y he notado cómo el hueso me ha chascado”, gritaba Belén Esteban.

| Mediaset

“Está fatal, muy baja de ánimo, no contesta al móvil y ha pasado muy mala noche, con mucho dolor. Ni siquiera ha podido subir a su habitación por las escaleras”, explicaba Jorge Javier en pleno directo unas horas después.

Ni rastro de Andrea Janeiro

La caída fue tal, que el pánico se apoderó de todos sus compañeros. De todos menos de Andrea Janeiro. Y eso que la joven está muy unida a su madre, y más ahora desde que regresó a España por culpa de la pandemia.

Pero el miedo y el rechazo a las cámaras ha hecho que muchos duden sobre el apoyo que Andrea Janeiro le presta a Belén. No hay rastro de la joven desde que se supiera que a la de Paracuellos tenían que intervenirla. Aunque Miguel sí aparece junto a ella en las imágenes del ingreso, Andrea Janeiro ha preferido mantenerse al margen.

▶️ Belén Esteban ingresa en el hospital para ser operada de la tibia y el peroné

Lo llamativo de todo es que estas fotografías de Belén acudiendo a su operación han vuelto a repetirse. A la de Paracuellos no pudieron intervenirla la primera vez que ingresó, y todo por culpa de unas heridas y ampollas que hacían peligrar su estado de salud.

La recaída de Belén Esteban

“Cuando ya había ingresado en el hospital para la intervención el pasado viernes, los cirujanos decidieron suspenderla”, explicaban. “La aparición de llagas y úlceras en su piel a consecuencia del yeso de la escayola obligaron a posponer la intervención. Quisieron evitar posibles infecciones en el quirófano y aplazaron la operación”, concluían.

| GTRES

Hace unas horas, la de Paracuellos ingresaba para someterse a una intervención en la que tendrá que estar de baja más de seis semanas. Esta vez, la madre de Andrea Janeiro no ha tenido que taparse la cara.

Ha entrado por el garaje con la ayuda de la ambulancia por lo que no ha tenido que esquivar ninguna cámara de televisión. Por eso, la gran pregunta es, ¿dónde se ha metido Andrea Janeiro?

| GTRES

¿Dónde se ha metido Andrea Janeiro?

La intervención quirúrgica está prevista para hoy, viernes 6 de mayo, por lo que contará con el apoyo de sus seres queridos. De todos menos de Andrea Janeiro que, por el momento, no se ha dejado ver entrando en el hospital.

Tampoco se espera que sea Miguel Marcos quien hable a cámara sobre el estado de salud de Belén tras la intervención. Sin embargo, han sido sus compañeros de programa los que han hablado de su actual estado de ánimo.

Muchos de sus compañeros como Terelu Campos o Jorge Javier Vázquez han asegurado que no es el mejor momento de Belén Esteban. Que “se encuentra devastada, con un bajón enorme y muy desanimaban”, explican.

No coge llamadas de teléfono, ni responde a los wasaps. “Muchas gracias a todo el mundo por los wasaps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón”, escribía en Instagram.

| Instagram: belenestebanmenendez

¿Será motivo suficiente para que en las próximas horas veamos a Andrea Janeiro acudiendo al hospital?