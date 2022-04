Belén Esteban preocupa con su impactante imagen al llegar a casa

Belén Esteban solo quiere que se acabe esta pesadilla de una vez. Y es que, ¿quién le iba a decir a ella que un simple juego iba a terminar fastidiándole las vacaciones de verano?

El pasado 25 de abril, la madre de Andrea Janeiro sufrió un accidente en el plató de Sálvame que terminó llevándola de cabeza al hospital.

Durante la emisión de este día, los colaboradores del formato tuvieron que recrear unas de las primeras pruebas que los concursantes de Supervivientes 2022 han tenido superar.

El desafío tan solo consistía en mantenerse el mayor tiempo posible colgado de una barra. Todo iba con normalidad hasta que a Belén Esteban le fallaron las fuerzas y cayó desplomada al suelo, con tan mala suerte que aterrizó sobre uno de sus pies.

“El tobillo. ¡Me he roto el tobillo!”, aseguró la tertuliana entre gritos y llantos. “La he visto cuando ha caído y he oído el chasquido. Belén no es nada quejica”, aseguró Lydia Lozano.

“La verdad que el tobillo se le estaba hinchando, pero queremos tranquilizar a la familia”, informó Adela González. “Ha caído mal. Estamos hablando de una posible... Se ha ido a que le hagan placas. El tobillo se le estaba inflamando”.

▶️ La impactante imagen de Belén Estaban al llegar a casa tras haberse roto la tibia y el peroné

Tras unos minutos de tensión, un equipo médico acudió a las instalaciones de Fuencarral para trasladar a la colaboradora al hospital de La Luz, donde se sometió a una serie de pruebas que confirmaron la gravedad del accidente.

Ahora, han salido a la luz unas nuevas imágenes de Belén Esteban que han dejado con la boca abierta a más de uno. En ellas, se ve a la colaboradora de Sálvame tumbada en una camilla.

Belén Esteban sorprende con sus últimas imágenes

Belén Esteban ya ha recibido el alta tras sufrir una aparatosa caída en directo. Durante estos días, 'la princesa del pueblo' ha tenido que acudir al hospital para hacerse las pertinentes revisiones médicas.

En una de estas salidas, las cámaras de Europa Press han conseguido captar unas imágenes de la colaboradora de Telecinco entrando en su domicilio.

Con ayuda del equipo médico y de su marido Miguel, Belén Esteban ha logrado superar uno de los principales obstáculos que le impedían llegar en su hogar: el recibidor de su casa.

Tal y como podemos ver en este vídeo, la entrada a su domicilio está presidida por una escalinata; la cual, en su estado, es muy difícil de superar.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido la imagen de la propia Belén Esteban. Y es que, para evitar ser grabada, la de Paracuellos ha decidido tapar su rostro con una de las sábanas blancas que se encontraban dentro de la ambulancia.

El parte médico de Belén Esteban

Todo apunta a que Belén Esteban va a tener que estar una temporada alejada de sus compromisos laborales. Y es que, finalmente, esta caída ha sido mucho peor de lo que se esperaba.

Tras aterrizar en el suelo, lo primero que se barajó fue la posibilidad de que se hubiera hecho un esguince de tobillo, pero tras someterse a las primeras pruebas, pronto se dieron cuenta de que se trataba de algo más grave.

“Ya hay diagnóstico, se ha roto la tibia y el peroné”, anunciaron desde Sálvame, minutos después de que Belén Esteban abandonara las instalaciones de Mediaset España.

Y, aunque en un primer momento se informó de que “no iba a tener que ser operada” y de que iba a “estar inmovilizada unas 6 u 8 semanas más o menos”, todo apunta a que Belén Esteban sí tendrá que pasar por el quirófano para arreglar correctamente las dos fracturas.