Belén Esteban sorprende a Miguel Marcos tomando la decisión más triste

Belén Esteban lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo, pero nunca había tomado una decisión tan complicada. Ha sorprendido a su marido Miguel Marcos al explicarle que tiene que paralizar todos sus planes, una postura bastante triste. Tenía proyectos interesasen encima de la mesa, pero debe estar en reposo ocho semanas porque ha tenido un accidente laboral.

Belén Esteban, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, accedió participar en un juego que le propuso la dirección de Sálvame. Mientras realizaba esta prueba cayó al suelo y protagonizó uno de los momentos más escandalosos de la trayectoria del programa. Los médicos de Telecinco no tardaron en atenderla y la llevaron a un hospital madrileño de forma urgente.

Belén se ha roto la tibia y el peroné, una lesión delicada que ha bloqueado su futuro y le ha sumido en un pozo de angustia y ansiedad. Su compañero Jorge Javier Vázquez asegura que está desesperada porque en este momento tenía muchos compromisos profesionales. Ha tomado la decisión de paralizarlo todo porque no puede moverse con libertad y tendrá que estar en silla de ruedas un tiempo.

Belén siempre rema a favor del espectáculo, pero en Sálvame explican que ha tocado fondo porque ella es una mujer independiente y activa. Ahora necesita la ayuda de su marido, quien afortunadamente es sanitario y sabe lo que tiene que hacer a la perfección. Miguel se ha convertido en su gran apoyo, aunque no ha conseguido que la colaboradora recupere su característico sentido del humor.

Esteban ingresó en el Hospital La Luz el 28 de abril, pero no se dejó fotografiar porque no se encuentra animada para dar explicaciones. Sus compañeros se han intentado poner en contacto con ella, pero no responde a las llamadas porque está desbordada. La revista Pronto asegura en su portada que la tertuliana ha cancelado todos los planes que tenía en las próximas semanas.

Belén Esteban está angustiada y no quiere hablar

Belén, siguiendo la información de la revista Pronto, ha decidido cancelar todos sus compromisos profesionales. Es plenamente consciente de que no podrá estar a la altura, entre otras cosas porque debe estar una larga temporada en silla de ruedas. Tiene problemas para moverse y la recuperación será bastante lenta, pues estamos hablando de una doble rotura.

Esteban cuenta con el apoyo de todos los colaboradores de Telecinco, pero ella prefiere no entrar en detalles. La semana pasada desconectó su teléfono móvil porque no quería atender las llamadas, aunque tuvo una conversación con el director de Sálvame. Le explicó que tenía que ser operada de forma urgente y que no podía dormir con Miguel porque era incapaz de subir las escaleras.

“Está tocada porque tiene que estar entre seis y ocho semanas de reposo y tenía bastantes compromisos”, explican en El programa de Ana Rosa. Miguel Marcos está pendiente de ella, de hecho ha salido en las fotografías que le hicieron durante el traslado al hospital. El conductor de ambulancias es consciente de que su mujer es muy inquieta y hará todo lo posible para calmar su desazón.

Belén Esteban duerme lejos de Miguel

Belén disfruta de una relación de plena confianza con Miguel Marcos porque desde que se conocieron no se han separado. Por eso le está costando tanto dormir en camas diferentes, pues ella no puede subir las escaleras y pernoctar en la habitación matrimonial.

Jorge Javier Vázquez ha desvelado que la tertuliana está muy afectada y que no sabe cómo gestionar lo que le está sucediendo. “En conversaciones con este programa se ha mostrado emocionalmente hecha polvo, totalmente devastada. Esta noche no ha podido dormir en su cama porque no puede subir las escaleras y ha dormido en el sillón de la planta baja”.