Alba Díaz da una lección al abuelo que aún no ha podido conocer, Manuel Benítez

Alba Díaz está pasando por uno de los momentos más agridulces de su vida. Por un lado, su carrera como influencer va viento en popa. Y es que, su cuenta de Instagram no deja de crecer por momentos, algo que le ha permitido posicionarse como una de las jóvenes más seguidas de esta red social.

Pero, por otro lado, está haciendo frente a uno de los problemas más comunes de nuestra sociedad: la salud mental. A pesar del secretismo que rodea a este tipo de enfermedades, la hija de Vicky Martín Berrocal no ha tenido reparos en confesar públicamente que está en tratamiento psicológico.

| Instagram: AlbaDiazMartin

Y es que, en los últimos meses, Alba Díaz ha querido dar visibilidad a esta patología que durante años ha permanecido en la sombra.

Ahora, la joven ha decidido darle una lección a su abuelo Manuel Benítez. Y, aunque esta no es la primera vez que habla de ello, la influencer ha utilizado sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores acerca de su salud mental.

▶️ Manuel Díaz confirma los rumores sobre la relación con su padre Manuel Benítez El Cordobés

Alba Díaz se sincera en Instagram

Para Alba Díaz es muy importante normalizar esta situación, por eso, no ha tenido ningún problema a la hora de tratarlo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 280.000 seguidores, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha respondido a las preguntas de sus followers. Después de aclarar algunas dudas sobre su situación sentimental y personal, la joven se ha centrado en su salud mental.

Uno de los usuarios de esta red social ha querido preguntarle cómo se encuentra en relación con el problema con el que lleva tiempo luchando. "¿En qué momento estás sobre tu salud mental?", le ha preguntado a Alba Díaz.

| España Diario

"Pues la verdad es que estoy asimilando bastantes cosas. Intentando poder con mi cabeza que a veces es más fuerte que el vinagre", ha respondido la joven a través de las historias de su perfil personal.

"Estoy trabajando el quererme y el motivarme. Suelo repetirme que soy capaz de lo que me proponga. Intento ser optimista. Y bueno, ya que me conozco tan bien, quiero ser mejor persona. Conmigo y con los demás", ha dicho Alba a continuación.

"Y si tropiezo tengo claro cómo levantarme. Se puede decir que estoy en un buen punto, pero me ha costado lo suyo", ha asegurado finalmente.

Alba Díaz habla sobre otro de los grandes problemas de los jóvenes: la alimentación

Otro de los temas que más ha llamado la atención de este preguntas y repuestas de Alba Díaz ha sido los problemas alimenticios que, a día de hoy, sufren muchos jóvenes.

Y, aunque ella no padece ningún tipo de trastorno alimenticio, la joven ha querido pronunciarse al respecto. Todo apunta a que su viaje a Kenia le ha abierto la mente y, tras su regreso, aseguró que lo importante no es la talla que tengas, sino sentirse bien con un mismo.

| Europa Press

Ahora, la influencer se ha sincerado en una entrevista para la revista Elle. En ella, Alba Díaz ha desvelado que su peso no es una cosa que le quite el sueño. "No me afecta subir y bajar de peso, ni cambiar de talla".

"Da penita que haya personas detrás de una pantalla intentando hacerte sentir mal", aseguró durante esta entrevista. "Nos tenemos que querer por lo que somos por dentro, por lo que podemos aportar a los demás, por tus valores, por tu personalidad", añadió a continuación.