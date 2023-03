Última hora del embarazo de Carla Barber tras la supuesta separación

Carla Barber ha dejado en shock a sus seguidores cuando han visto que, a falta de dos meses para tener a su segundo hijo, podría haber roto con su novio. Y es que habría decidido poner punto y final a su relación de pareja con Joseph, el padre de sus pequeños.

Ha sido la propia Carla Barber la que ha querido contarle a sus seguidores de Instagram que su vida ha cambiado en estos últimos tiempos. Ese cambio podría ser que relación de pareja se ha roto después que ambos se hubiesen comprometido en 2022.

"Un día sabrás que no has perdido nada, que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras tantas llegan", afirmaba en sus redes.

Carla Barber da la última hora del embarazo tras los rumores

Con este contundente mensaje, Carla dejaba ver que algo podría haber pasado en su vida, la pareja puede haber roto. Además, ha aprovechado para dar la última hora de un embarazo que la tiene ensimismada.

| GTRES

Sobre la separación, los rumores de la separación entre Carla Barber y Joseph eran notorios desde hace tiempo. Hacía meses que la doctora había decidido prescindir de publicar fotografías junto a él en sus redes sociales.

Con él, llevaba casi dos años de relación y, a pesar de que iban a tener su segundo hijo en muy poco tiempo, la ruptura es un hecho. La crisis que atravesaban ambos ha sido imparable y podrían haber decidido no esperar al nacimiento del bebé que está por llegar.

"Estamos todos locos por conocerte"

El caso es que apenas se les veía juntos y la última aparición pública de la pareja tuvo lugar hace casi cuatro meses. Fue cuando se les vio acudir al bautizo de su hijo mayor, Bastian.

| Instagram: @dr.carlabarber

Fue un día inolvidable para ambos, pero ya queda muy lejos. Cierto es que, por el momento, ella no ha confirmado nada oficialmente. Sin embargo, toda la prensa da por hecho ya que esta noticia de su ruptura es totalmente cierta. Sea como sea, ahora mismo Carla Barber está muy centrada en otra cosa, su bebé.

El bebé se va a llamar Romeo, "ya está de 31 semanas y seguimos sumando. Estamos todos locos por conocerte", rezaba un mensaje de Instagram. Además, también ha contado cómo ha ido su última visita ginecológica. "He estado manchando y teniendo algún que otro síntoma, pero hemos revisado todo para estar tranquilos, Romeo está bien".

Con todo, la situación de Carla Barber, a sus 32 años, en cuanto los problemas en su relación con Joseph, era un secreto a voces. Incluso sus propios seguidores se dieron cuenta de que en alguna foto que publicó en sus redes solo estaba deshecho un lado de su cama.

Carla Barber está deseosa de que nazca su bebé

Sus seguidores fueron más listos que nunca y le dejaron algunos mensajes que no pasó por alto Carla Barber. "Solo un lado de la cama hecho, Joseph ya no está allí. Pero vamos, no pasa nada, por eso no eres ni la primera ni la última que pone fin a su relación", le decía uno de estos usuarios.

| GTRES

Esta última hora previa a su inminente embarazo, del que ya queda menos de dos meses, deja claro que las relaciones a veces no son lo que parecen.

Y a pesar de que ambos estaban ilusionados después de ser padres de su primer hijo Bastian, y con otro retoño en camino, finalmente parece que no ha podido ser. Toca centrarse en su embarazo y el tiempo ya curará las heridas de una relación que ha tocado a su fin.