Carla Barber cuenta quién es el padre de su hijo y le acusan de enferma

Carla Barber no puede estar más feliz después de confesar que está embarazada de su segundo hijo medio año después de nacer el primero.

Recordemos que el retoño, de nombre Bastián, vino al mundo el pasado 2 de mayo de 2022. Y el anuncio de esta noticia ha cogido a muchos desprevenidos, ya que nadie esperaba que Barber se diese tanta prisa por aumentar la familia.

La ex de Diego Matamoros y especialista en cirugía estética ha compartido en redes sociales la emoción que siente por la nueva vida que va a venir al mundo.

Carla Barber confiesa quién es el padre y anuncia un bombazo inesperado

"Un nuevo amor crece dentro de mí, la familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más", rezaba el post de Instagram donde desvelaba que será madre de nuevo.

Y es que tendrá un nuevo hijo con Joseph, el empresario millonario venezolano por el que bebe los vientos desde hace tiempo.

A pesar de que le han felicitado cientos de seguidores, hay algunos que no se han tomado nada bien que vaya a ser madre otra vez más. El motivo, algo que puede perjudicar a su bebé.

Algunos le han descrito como irresponsable porque podría transmitirle la enfermedad que sufre desde hace un tiempo, el síndrome de Brugada.

Por esta enfermedad, Barber tiene un 3 % de posibilidades cada año de morir por muerte súbita. Así comunicaba hace unos meses que padece esta enfermedad tan peligrosa.

"Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita", contaba.

Críticas a Carla Barber tras anunciar que está embarazada

Lo cierto es que la enfermedad que sufre Carla no tiene tratamiento, ni cura, ni pueden tomarse pastillas para amainar dicha dolencia. Solo puede ponerse un desfibrilador para, en caso de que surja un problema grave, impedir que esta fallezca.

"Qué irresponsabilidad es esta. Primero por tu reciente cesárea y segundo, y no menos importante, por tu supuesta enfermedad genética. Te la vuelves a jugar a transmitírsela al bebé y a tener un embarazo de riesgo por no dejar pasar el tiempo oportuno después de una cesárea", critica a la experta en cirugía estética.

"Ahora dirás que tu ginecólogo te ha dado vía libre para otro embarazo. Carla eres muy inconsciente e irresponsable", le ha espetado una follower, inquieta por lo que pueda suceder con su bebé.

Carla Barber no ha tardado demasiado en contestarle y le ha asegurado que no tiene que alarmarse tanto por esta enfermedad que sufre.

"Te recomiendo respirar profundo y alegrarte, aunque sea un poquito"

Más tajante que nunca, Barber ha dejado claro que la situación está controlada. "Mi cesárea no es problema alguno, lo consulté con mi ginecólogo y me dijo que podía quedarme embarazada con total seguridad. No te preocupes por nosotros que todo está consultado previamente y controlado".

"En cuanto a la enfermedad, lamentablemente no encontraron ninguna mutación genética en el estudio. Eso significa que no podríamos aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro", proseguía su explicación la ex de Matamoros.

"Puedo ser muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas. Te recomiendo respirar profundo y alegrarte aunque sea un poquito por mí y mi familia. Esto es una bendición, a ser felices", ha finalizado su 'speech'.