Boris Izaguirre confirma una noticia que rompe el corazón de Tamara Falcó

Boris Izaguirre y Tamara Falcó eran uña y carne hace tiempo, pero su amistad se vio truncada por un hecho por el que el venezolano ha entonado el 'mea culpa'. Nos referimos al artículo que el presentador escribió en octubre de 2022 en el que criticaba duramente a la marquesa de Griñón. Y todo después de hacer unos comentarios reprochables sobre las orientaciones sexuales y qué hirió en el alma a Boris Izaguirre.

Han pasado varios meses desde aquel artículo tan controvertido que Tamara Falcó no toleró. Y menos aún viniendo de parte de un buen amigo como era Boris.

Con todo, el venezolano ha lamentado que por ahora la distancia entre ambos es notoria y que la ruptura es un hecho. Y es que no hay demasiados visos de que puedan retomar una relación que era idílica hasta hace menos de medio año.

Boris confirma que han roto y se echa todas las culpas

"De momento, nosotros estamos distanciados por un artículo muy equivocado de mi parte. Y eso ha impedido que podamos tener una conversación", deslizaba Boris hace unas horas en la presentación del biopic de Miguel Bosé.

Recordamos que este biopic sobre el ex de Nacho Palau tiene a Boris como guionista. Y este no ha faltado a una cita ineludible para él ni tampoco lo han hecho sus mejores amigos.

Cuando le han preguntado en el photocall del evento por la hija Isabel Preysler, Boris sabe que metió la pata. Asume que ahora va a ser complicado retomar una amistad tan sólida como la que tenían ambos famosos en estos últimos años.

Solo deja claro que desde aquel fatídico artículo "no he vuelto hablar con ella. Y no puedo responder a esas preguntas porque no he tenido una conversación con Tamara".

Boris da la cara para contar cómo está tras la ruptura con Tamara

Con todo, el venezolano afirma que esa conversación está pendiente y desea que se pueda solucionar más pronto que tarde, aunque no será fácil.

Fueron muchos los medios los que informaron sobre el malestar de Tamara Falcó cuando leyó aquel artículo de su amigo que no esperaba en ningún caso.

Boris no deja de pensar en aquel artículo de El País criticando notablemente el discurso que pronunció Tamara en México durante el 'XIV Congreso Mundial de las Familias'.

La hija de Isabel Preysler dijo por aquel entonces que "ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la Humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades".

El venezolano asume que fue demasiado duro con ella

"Hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto". Lo cierto es que tras aquellas palabras tan controvertidas, Tamara quiso matizarlas, pero el daño al colectivo LGTBIQ+ ya era imparable y recibió duras críticas.

Boris, uno de los abanderados de forma activa del citado movimiento, no se quedó callado y le reprochó a Tamara que en su discurso había homofobia.

Por consiguiente, estas fueron alguna de sus palabras que más dolieron a la marquesa de Griñón. "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea", decía su artículo.

Veremos si finalmente la sangre no llega al río. A pesar de que, actualmente, se vea lejos esa reconciliación, Boris ya ha puesto de su parte para que no pase demasiado tiempo sin amigarse con ella.

La necesita en su vida y después de entonar el 'mea culpa' considera que es el momento de limar asperezas con la influencer.