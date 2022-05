La última hora del delicado estado de salud de José Luis Gil

José Luis Gil continúa recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021 y que dejó a todos sus seguidores preocupados tras conocer la noticia.

El intérprete, que dio vida a Juan Cuesta o Enrique Pastor en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, se ha ganado el cariño de la gente.

Por suerte para los que le quieren, el actor español evoluciona bien, como así lo ha reconocido Miren Ibarguren. Hablamos de una de sus compañeras de profesión más cercanas.

Su familia, por aquel entonces, comunicó que José Luis Gil "ingresó en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo".

| Mediaset

A su vez, en todo momento la familia del actor pidió respeto y calma en torno a su figura. Se dejó claro que José Luis haría frente a una recuperación sin prisas y para la que se iba a necesitar mucha calma.

Última hora del estado de José Luis Gil

El caso es que el conocido actor de La que se avecina estuvo ingresado cerca de un mes en el citado hospital. Eso sí, desde comienzos de 2022 ya descansa en su casa junto a los suyos. Además, ahora el famoso actor español prosigue su rehabilitación en un centro especializado en dicha enfermedad.

Desde que se supo que José Luis Gil había sufrido un ictus, han sido numerosos los compañeros de profesión que se han preocupado por él. Nada más que han podido, muchos de ellos se han desplazado hasta su hogar para ver cómo evoluciona de ese ictus inesperado.

| Europa Press

Hace unos días, su compañera en la serie de Telecinco, Miren Ibarguren, ha dejado caer que todo va viento en popa. Pero, la realidad es que todavía le queda un largo camino por delante. "Está en recuperación. Él es fuerte y puede con todo porque es un torbellino", aseguró la mítica actriz de Aída.

El actor evoluciona favorablemente tras sufrir un ictus en 2021

José Luis Gil es un hombre muy querido en el panorama actoral español y son muchos los que durante todos estos meses le han mandado fuerzas para que se recupere lo antes posible.

Uno de los que más cerca le ha seguido durante este tiempo fuera del hospital ha sido Fernando Tejero. El actor cordobés ha compartido miles de horas con José Luis Gil tanto en Aquí no hay quien viva como en La que se avecina.

| La Noticia Digital

Ambos se profesan un gran cariño y su amistad va más allá de los sets de grabación. "Llevamos muchos años juntos y le tengo mucho cariño", afirmaba Tejero.

"Estamos todos al tanto porque es de la familia"

Tejero ha aprovechado la entrega de los 'Premios Platino', celebrados hace una semana, para hablar de lo que sabe sobre el estado de José Luis Gil.

"Se va recuperando poco a poco, porque el proceso es muy lento. Estamos todos al tanto porque es de la familia", confesó a los compañeros de La Otra Crónica.

A su vez, el actor nacido en Córdoba desveló sin tapujos por qué le cuesta tanto exponerse ante los medios, ya sea para hablar de él o de sus amigos. "Esta es la primera vez que vengo a los 'Platino' y no porque no me hayan invitado antes... Es porque hace tiempo que me dejo ver poco por los saraos. Porque no sé, lo paso mal, soy tímido y lo paso mal", confesó el bueno de Fernando.