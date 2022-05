Fernando Tejero revela las complicaciones que ha sufrido José Luis Gil

Fernando Tejero tiene una larga carrera profesional como actor y es reconocido por gran parte del público. Por ello, no duda en aprovechar su proyección pública para hablar de temas tan importantes como la salud mental. Además, el cordobés se ha pronunciado en los Premios Platino sobre el estado de salud en el que se encuentra su amigo José Luis Gil.

El pasado mes de noviembre, el que fuera presidente de la comunidad en Aquí no hay quien viva sufrió un infarto cerebral. Durante un mes, José Luis Gil estuvo ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario recuperándose de su delicado estado de salud. Ahora, lo hace desde casa y continúa su rehabilitación en un centro especializado en dicha enfermedad.

Son muchos los compañeros de profesión que se han preocupado por el actor y se han desplazado hasta su vivienda para saber cómo se encuentra. Uno de ellos ha sido Fernando Tejero, con quién ha compartido muchas horas en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina. Y es que, no son solo compañeros de profesión, también son muy amigos: "Llevamos muchos años juntos y le tengo mucho cariño".

Durante su estancia en los Premios Platino, Fernando Tejero quiso hablar de la evolución de José Luis Gil durante las últimas semanas. "Se va recuperando poco a poco, porque el proceso es muy lento. Estamos todos al tanto, porque es de la familia", expresó a los reporteros a los reporteros de LOC.

Además, el actor cordobés desveló la razón por la que no suele ser una cara visible en los eventos. "Esta es la primera vez que vengo a los Platino y no porque no me hayan invitado antes... Es porque hace tiempo que me dejo ver poco por los saraos. Porque no sé, lo paso mal, soy tímido y lo paso mal", declaró Fernando Tejero.

Fernando Tejero habla de la depresión que sufrió por estrés

El actor de Emilio en Aquí no hay quien viva habló del problema de salud que sufrió a causa del estrés. "Tuve una depresión por exceso de trabajo pero afortunadamente, ya estoy muy bien". Y aprovechó para recalcar la importancia de hacer públicas estas situaciones: “Me siento más liberado al verbalizarlo".

Además, Fernando Tejero apeló a la sanidad pública haciendo un llamamiento. "Hay que hacerle más caso a las enfermedades mentales, que muchísima gente las sufre, ¡hacen falta más psicólogos!", expresó el actor. Asimismo, intentó concienciar a la gente contando su experiencia personal.

El cordobés ahondó en el problema que le hizo tocar fondo: "Cualquiera con depresión lo pasa mal". De este modo, Tejero ha querido dar un halo de esperanza a los que están atravensado una situación similar: "Lo superé con deporte, con tratamiento y con psicólogos. Me quería agarrar a la vida".

Si de algo se siente orgulloso es de poder ayudar a otras personas con su testimonio. "Los míos me dicen que lo hecho muy bien y la respuesta de los fans ha sido buena", expresó emocionado Fernando Tejero. "Cuando uno hace algo para reivindicar, la respuesta de los seguidores siempre es grata", dijo el cordobés.

Tejero aseguró que aunque ya haya superado la depresión sigue aprendiendo para no tener una recaída. "Intento llevar mi agenda de menor manera, hay veces que el cuerpo te avisa. Aun así, creo que no aprendo a decir que no", declaraba Fernando Tejero ante los medios.

Pero si algo ha conseguido en todo este proceso es en anteponerse ante muchas situaciones: "He aprendido a priorizarme y a disfrutar de mi profesión, que es mi vía de escape". Unas declaraciones que llegan en un momento que cada vez es más visible e importante la salud mental.