Jorge Fernández, de 'La Ruleta', habla por primera vez de los problemas con su hijo

Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de la Suerte, ha conseguido cautivar al público de Antena 3 desde hace años. Y parte de su éxito radica en su naturalidad. Una cualidad que le lleva, puntualmente, a hablar de su vida privada, como ha hecho ahora refiriéndose a los 'problemas' con su hijo, Ian.

Así, no ha dudado en confesar los pequeños 'conflictos' que tienen en casa. Es más, incluso ha revelado la frase que no deja de repetirle en más de una ocasión.

| GTRES

Jorge Fernández habla de su rol de padre

El vasco es cauto al hablar de su faceta personal y, en la medida de lo posible, intenta mantenerla alejada del foco mediático. De ahí que sepamos muy poco tanto de su pareja actual, Nora Arístegui, como de su hijo. Eso sí, de este conocemos que se llama Ian, que tiene 17 años y que es fruto de una relación anterior con Lucía Marzo.

El joven, al parecer, reside en Bilbao, por lo que el presentador se ve en la necesidad de vivir 'a caballo', entre dicha ciudad y Madrid, donde trabaja. El menor, como Jorge ha reiterado en más de una ocasión, es el motor de su vida. Sin embargo, esto no impide que haya 'conflictos' puntuales entre ellos, como ha desvelado en el programa que presenta.

En concreto, un panel de La Ruleta de la Suerte es el que le ha permitido hablar de dichos problemas caseros. El panel venía a exponer una frase que habitualmente dicen los padres cuando los hijos agotan su paciencia: “Haz lo que quieras”.

En este punto, Jorge ha reconocido que él la utiliza con su vástago frecuentemente. Ha manifestado: “Es que cuando ya estás harto de todo, dices: «Haz lo que te dé la gana, lo que quieras»”.

| Antena 3

La concursante que ha acertado el panel, Sandra, se ha dirigido a Fernández para decir: “Como padre que eres, la frase seguro que te viene al pelo”. Ante este comentario ha afirmado: “Sí, sí, lo puedo decir un montón de veces al día, y eso que mi hijo tiene casi 18 años”.

Vamos, que como cualquier padre tiene conflictos con su vástago.

Jorge Fernández, muy orgulloso de su primogénito

El presentador de Antena 3 en las pocas ocasiones que ha hecho referencia a Ian ha dejado de manifiesto algo. En efecto, lo orgulloso que se siente de él. Así, en una entrevista que concedió hace un año a Vanitatis expuso bromeando: “Va a ser un buen negociante, porque conmigo lo negocia todo”.

“Le gusta el deporte, pero no a nivel profesional como yo, porque ese objetivo lo tuve muy claro desde que tenía su edad. Lo logré, aunque al final no pude continuar. Eso sí, es mucho mejor estudiante que yo”.

| Europa Press

A esto añadió: “Estamos mirando qué carrera hará, pero haga lo que haga, lo hará bien porque saca muy buenas notas. Es muy tenaz y comprometido con lo que hace. Por supuesto, estaré ahí para apoyarle, ayudarle y para indicarle en lo que me pregunte”.

Asimismo, afirmó que “estudiará lo que quiera, tiene que ser así. Una profesión no tiene que ser para que te dé mucho dinero o que creas que te lo va a dar, sino porque te guste y apasione. Si no, no hay futuro”.