Terelu Campos, en shock al escuchar que Alejandra Rubio está embarazada

Terelu Campos se ha llevado el susto de su vida. Y es que su hija, con la ayuda de Carmen Borrego y del equipo de Viva la vida, decidió contarle a su madre que estaba esperando un bebé.

El pasado 26 de diciembre de 2020, a pesar de la pandemia de coronavirus y de las fiestas de navidad, este programa de Telecinco regresó como cada fin de semana a las pantallas de nuestros televisores.

Aunque en esta ocasión nos sorprendieron con una emisión algo especial. El plató de Mediaset España se convirtió en un paritorio para dar una sorprendente noticia: Alejandra Rubio está embarazada.

Este primer plano de Viva la vida fue totalmente revelador. En él, aparecían Emma García, Terelu Campos y Carmen Borrego alrededor de una camilla en la que se encontraba la influencer tumbada.

Pero no todo era lo que parecía. Aprovechando que el día de Los santos inocentes estaba a la vuelta de la esquina, Alejandra Rubio decidió gastarle una broma de mal gusto a su madre.

A Terelu Campos no le hizo ninguna gracia

Terelu Campos no sospechó nada sobre las intenciones que, tanto su Alejandra como su Carmen, tenían entre manos. Ambas decidieron gastarle una inocentada a la hija mayor de María Teresa Campos y, claro, una comida familiar se convirtió en el escenario perfecto.

"Le voy a decir que estoy embarazada", le confesó Alejandra a su tía. "Nos puede dar una leche", le respondió Borrego al instante.

Durante esta reunión, la pequeña de clan Campos aseguró que no se encontraba muy bien y, para darle más credibilidad a la situación, optó por simular náuseas.

"Mamá, es que te quiero decir algo, pero no sé cómo decírtelo. Me va el corazón a mil, espera que me relaje. Mamá, lo siento, te lo juro, es que no sé cómo decírtelo", dijo la tertuliana, dejando a Terelu Campos muy preocupada.

"Alejandra, por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada?", adivinó la colaboradora, llevándose las manos a la cabeza.

A la presentadora de Telecinco casi le da algo cuando su primogénita le confesó su nuevo estado. "Madre mía… y las pastillas, que te las tomas, que no te las tomas, siempre te he dicho que hay que…", dijo Terelu, muy nerviosa.

"De momento vamos a tranquilizarnos. Pensaba que me ibas a decir que tenías algo malo. ¿Y cómo ha podido pasar esto, cariño?", le preguntó a su hija.

"Ahora entiendo. No ha comido hamburguesa en la vida, y ahora llevo hamburguesas y come hamburguesas", aseguró la periodista que, sin buscarlo, convirtió este momento en el más divertido de la broma.

Tras unos minutos de tensión, Terelu aseguró que llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. "Sabía que estaba embarazada, ya llevo un tiempo que no la veo centrada con las pastillas, ni con esto, ni con nada".

Pero, sin duda, lo que más le preocupaba era que la influencer sufriera algún tipo de problema durante los próximos 9 meses. Y es que, con el coronavirus en pleno apogeo, "un embarazo de riesgo por el covid…".

Finalmente, y para acabar con el sufrimiento de Terelu Campos, sobrina y tía anunciaron que solo se trataba de una broma, aunque la reacción de la televisiva no fue como ellas esperaban. "¿Pero qué me decís? Idos a la mierda, idos a tomar por culo de verdad".