Terelu Campos y el problema de salud que le impide disfrutar de la Semana Santa

Terelu Campos está muy emocionada. Y es que, después de dos años, la presentadora de Mediaset ha recuperado una de sus más queridas tradiciones.

Por culpa de la pandemia de coronavirus, muchos de los actos religiosos de nuestro país se vieron afectados, y las procesiones de Semana Santa no fueron una excepción.

Para la hija de María Teresa Campos, las procesiones son uno de los acontecimientos más importante del año. "Os confieso que cuando me he asomado al balcón del hotel Málaga Palacio, después de estos años, me he emocionado", ha asegurado en su blog de Lecturas.

Este año, Terelu Campos ha podido volver a disfrutar del olor a "incienso, pasión, alegría y primavera" que se respira en las calles de Málaga, pero no de la forma que le hubiese gustado.

Terelu Campos padece una enfermedad que no la deja disfrutar al máximo de la Semana Santa

Terelu Campos siempre ha sido una mujer muy fuerte. Desde que le diagnosticaron su primer cáncer de mama, se ha convertido en toda una luchadora.

Ahora, y a pesar de haber superado esta enfermedad, la periodista sufre otra patología que no la deja disfrutar al 100% de su querida Semana Santa.

Este mismo miércoles, la revista Lecturas ha publicado una nueva edición de Lo que nunca conté, el blog personal de Terelu Campos dentro de esta cabecera.

La colaboradora de Telecinco ha querido dedicar su nueva entrega a homenajear estas fechas tan señaladas. Y es que, desde muy pequeña, la tertuliana y el resto de su familia viven estas fiestas con una gran pasión.

Aunque siempre ha podido disfrutar de la Semana Santa, este año ha hecho una confesión sobre su estado de salud que ha dejado impactados a todos sus lectores.

"Me ha gustado mucho reencontrarme con mis amigos con los que, cuando éramos jóvenes, íbamos de hermandad en hermandad para ver salir los tronos, para ver cómo se encerraban y meternos en el bullicio de la gente", ha confesado la bloguera.

Y aunque es una mujer de tradiciones, Terelu padece, a día de hoy, una enfermedad que no le permite disfrutar de estos días como ha hecho en otras ocasiones. "Ahora, no soy capaz de hacer eso; primero, porque mi salud no es la misma y, segundo, porque mi claustrofobia ha aumentado muchísimo".

Terelu Campos siempre ha sido muy devota

Para Terelu Campos y el resto de su familia, la Semana Santa es la época más importante del año. Esta pasión no solo les viene por la tradición de su ciudad natal, sino que, además, todo el clan es muy devotos de la Virgen de la Salud.

"El Domingo de Ramos pude ver a mi Virgencita de la Salud, a la que rezo todas las noches gracias a la oración que me manda mi amiga Mari Pepa", ha compartido muy orgullosa.

La periodista ha querido compartir una emotiva anécdota que vivió junto a esta imagen religiosa. Y es que, cuando estaba batallando contra su primer cáncer de mama, su amiga hizo algo que consiguió emocionar a la televisiva.

Sin apenas conocerlas, tanto Mari Pepa como su hermana Toñi, ambas hermanas de la Cofradía de la Salud, pusieron un pañuelo a la Virgen en el pecho derecho cuando Terelu se encontraba en plena lucha contra su primer cáncer.

"Nunca olvidaré el momento en el que se me acercaron en el hotel Larios para entregarme ese pañuelo. No tendré vida suficiente para agradecerles lo que supuso ese gesto para mí. Desde entonces el Domingo de Ramos pasó a ser un día importante y clave en mi vida".