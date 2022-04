Alejandra Rubio asume la enfermedad que va a cambiar a su familia

Alejandra Rubio está acostumbrada a ser la protagonista de los titulares rosas desde que cumplió la mayoría de edad. Ella aseguró no querer saber nada de la televisión, pero los años han pasado y ahora ocupa una silla destacada en Viva la vida.

Es colaboradora, no obstante, no actúa como tal. No tiene información privilegiada de famosos por lo que su papel en Telecinco no es otro que el de hablar de su vida privada.

El gran cambio en la vida de Alejandra Rubio

Un claro ejemplo de ello son las justificaciones que la joven tuvo que dar el pasado fin de semana sobre su novio. Después de mantener una larga relación con el DJ, Álvaro Lobo, se ha hecho público su noviazgo con Carlos Agüera.

El joven, poco conocido en el ámbito del corazón, ya conoce a la hija de Terelu Campos dese hace un año. Motivo más que suficiente para que el día de San Valentín regalara a Alejandra un anillo.

La joven, al hacerlo público, alarmó a la prensa rosa. Las campanas de boda sonaban en los pasillos de Telecinco, aunque ha sido ella misma la que ha negado todo.

“No me voy a casar, lo que pasa es que Carlos me hizo el regalo de una alianza y a mí me parecía bien. Me lo quería hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga, porque es de la joyería de sus padres”, explicaba.

La joven asegura estar feliz en cuanto al amor se refiere, pero en el ámbito familiar todo se ha desmoronado en las últimas semanas. Alejandra Rubio jamás pensó que esto pudiera llegar a suceder, pero está haciendo frente a un complejo problema. ¿Qué ha pasado?

La enfermedad que lo cambia todo

No ha sido Alejandra sino su madre, Terelu Campos, la que ha hecho pública su propia enfermedad. Conocemos a la hija de María Teresa Campos desde hace años, pero la colaboradora de Sálvame jamás se había confesado de tal manera.

Lo ha hecho por escrito, sin la necesidad de llorar mirando a cámara. Terelu Campo se confesaba después de que el pasado jueves presentara Sálvame de la peor manera posible.

“El pasado jueves presenté Sálvame en unas condiciones deplorables. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente ante cuatro horas de directo”, comenzaba.

| Europa Press

La presentadora justificaba su mal estado por un problema de salud que lleva arrastrando desde hace años y que, asume, no ha querido solucionar.

“Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud. El lunes empecé a notarme que no estoy bien de la garganta. Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir”.

La presentadora cogía fuerza y soltaba la peor de las noticias: “Tengo un edema de Reinke, lo que viene siendo una inflamación de las cuerdas vocales, desde hace seis años".

Alejandra Rubio, preocupada por su madre

Tras esta confesión, han sido muchos los que se han preocupado por el futuro profesional de Terelu Campos. La primera en hacerlo ha sido su hija, Alejandra Rubio, que desea que su madre siga trabajando en televisión.

Ante tanta incertidumbre, Terelu ha tranquilizado a todos, haciendo una reflexión.

“No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo. Pero eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la COVID-19. Cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más” bromea.

Por el momento se desconoce si Terelu tendrá que pasar por el quirófano para solucionar su problema. Lo que está claro es que la colaboradora cuenta con Alejandra Rubio, su hija y su gran apoyo.