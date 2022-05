Alberto Chicote confiesa el secreto de los hijos de su mujer, Inma

El mediático chef Alberto Chicote ha concedido una entrevista a El Mundo donde ha revelado datos sorprendentes. Además de hablar de cocina y de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina, Chicote ha contado cosas sobre su vida personal.

Después de una vida dedicada a los fogones, Chicote saltó a la fama gracias a la adaptación española de este exitoso programa británico. La versión original, Ramsay's Kitchen Nightmares, está protagonizada por el polémico chef Gordon Ramsay.

Muy poco se sabía hasta ahora sobre la intimidad del chef madrileño. Ahora, inmerso en la grabación de la octava temporada, no ha querido perder la oportunidad de hablar un poco más sobre él y sus proyectos.

| LaSexta

¿Qué relación tiene Chicote con los hijos de su pareja?

A sus 52 años, mantiene una relación sentimental con Inma Núñez. Chicote y ella se conocieron trabajando y lo que, al principio, era una admiración profesional muy pronto se convirtió en algo más.

| GTRES

Chicote confiesa que no ha tenido descendencia simplemente porque "no ha tenido tiempo". Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para poder ejercer de padre e, incluso, de abuelo. "No tengo hijos, pero sí un nieto", bromea el chef.

Y es que, su pareja tiene dos hijos de una relación anterior, los cuales tienen una muy buena relación con Chicote. El cocinero no ha dudado en decir que ellos, junto con su mujer, sus padres y su hermano son los únicos que tienen permiso para 'cantarle las cuarenta'.

Esta situación personal es parecida a la que vive su compañero de Atresmedia, Pablo Motos, con las hijas de su mujer.

▶️ Carmen Lomana quiso ser madre pero vivió un calvario

Nuevos planes para el chef Chicote

Como decíamos, Chicote está, desde hace mes y medio, metido en la grabación de lo que será la octava temporada de Pesadilla en la cocina. El chef viaja por toda la geografía española para ayudar a salvar negocios hosteleros en decadencia. Se trata de una labor que hace de lunes a viernes.

"Es una manera de ofrecer a alguien una segunda oportunidad que de otra manera no tendría", comenta Chicote. Asimismo, también confiesa que se trata de un trabajo duro y cansado, pero también resulta una labor muy gratificante.

"Hay formatos mucho más agradables donde no le tienes que decir a la gente a la cara lo que no quiere escuchar", dice el chef.

Aun así, parece que Chicote vuelve con energías renovadas para esta nueva entrega del programa que todavía no tiene fecha de estreno. "Volver siempre es ilusionante" es lo que dice Chicote. Recordemos que, con motivo de la pandemia, ha estado dos años sin poder grabar.

No obstante, su vuelta a la pequeña pantalla no es lo único que tiene entre manos. El chef planea abrir en breve un nuevo restaurante en la capital del país.

"En Madrid hay muchos sitios para ir. Que te elijan a ti es casi milagroso", cuenta ilusionado.

| GTRES

Omeraki, que así se llama el establecimiento, es un proyecto que surge de la mano de su pareja. Ella es jefa de sala. Chicote no se ha cortado en hablar sobre su situación profesional.

"Hemos elegido un momento jodido para montarlo", expresa resignado. Sin duda, el covid y las restricciones sanitarias han sido un duro mazazo para la hostelería del país.

"Pero llegados a este punto, hay que arrancar el proyecto, cruzar los dedos, trabajar como cabrones, como hemos hecho toda la vida, y confiar en que seamos capaces de llegar al público", sentencia Chicote.