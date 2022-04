El ex de Terelu Campos destapa la cruda realidad y deja tiritando a Alejandra Rubio

Terelu Campos forma parte de la historia del corazón desde hace mucho tiempo, pero todavía sigue ocultando grandes misterios. Pipi Estrada, el periodista que le robó el corazón hace años, ha dado un paso adelante para desvelar la cruda realidad. Es la primera vez que habla tan claro y lo ha hecho en el canal de Juanjus, un conocido youtuber que entrevista a rostros conocidos.

Terelu Campos ha sido cuestionada por todas sus exparejas, aunque Pipi ha dejado claro que hay rumores que no son ciertos. “En el aspecto material era generosa conmigo, pero yo no soy ningún chulo”, explica en el canal de Juanjus. Reconoce que la tertuliana ha ganado mucho dinero, por eso llevaba un ritmo de vida que no era apto para todos los bolsillos.

Terelu demandó a su exnovio porque este concedió una serie de declaraciones que no le dejaron en buen lugar. Pero el periodista deportivo no tiene miedo, por eso ha contado todo lo que sabe sobre la familia Campos. En su momento tuvo una relación estupenda con María Teresa, de hecho él fue testigo del gran cambio que dio la presentadora.

La abuela de Alejandra Rubio trabajaba en Telecinco, pero tuvo un conflicto de intereses y decidió marchase a la competencia. Pipi Estrada ha explicado en Youtube cómo vivió la familia este acontecimiento y ha dado un dato desconocido hasta la fecha.

“El cambio de Teresa de Telecinco a Antena 3 lo viví y recuerdo que le decía a los directores «gracias por contar conmigo y librarme de esta mafia». No hubo mucha suerte porque su programa no funcionó, duró un año y medio con un contrato extraordinario”.

Terelu Campos echó de casa 12 veces a Pipi Estrada

Terelu tiene un carácter complicado, ella misma lo ha reconocido y ha hablado del problema en más de una ocasión. Su ex ha desvelado que convivir a su lado era tormentoso porque la casa era suya y cada vez que quería le echaba de allí. Tenían muchas discusiones y algunas eran completamente absurdas, aunque él no le guarda rencor.

“Me echó de casa 10 o 12 veces, la casa era de ella. Una vez me echó por no levantar la segunda tapa del váter cuando fui a hacer pis a las siete de la mañana. Otro día me echó porque estábamos en una fiesta y pensó que yo había tenido algo con Ana García Obregón”

Alejandra Rubio se ha quedado realmente sorprendida al escuchar a la expareja de su madre, pero es posible que no de declaraciones. Tiene mucha experiencia y sabe que lo mejor en estos casos es guardar silencio hasta que pase la tormenta.

Alejandra puede estar tranquila porque Pipi Estrada no quiere guerras. “De todo se aprende, todo suma, incluso lo que restó en su momento porque ahora es un aprendizaje. La vida es como un tren que para en distintas estaciones, esa es mi vida”, explica el periodista deportivo.

Terelu Campos le oculta el problema a Alejandra

Terelu ha confesado que su madre María Teresa está resentida porque no logra recuperar el poder que había perdido. El último programa que presentó se llamaba La Campos Móvil y Pipi considera que todo ha sido una trama para debilitar a la comunicadora.

“Me resulta cruel decir esto, pero yo creo que han llegado a tomarla por el pito del sereno. Con aquello de La Campos móvil solo hicieron un capítulo, lo estrenaron y lo quitaron. Parecía que iba a entrevistar a políticos y aquello fue un capítulo con una audiencia paupérrima”.

Terelu protege a Alejandra Rubio y es posible que no le haya contado cómo era la relación entre Paolo Vasile y María Teresa Campos. Pero Estrada ha dado la clave en el canal de Juanjus y el secreto ha dejado de ser un misterio. “Yo creo que el consejero delegado se ha cobrado su venganza porque ella le llamó gilipollas”, explica el intrépido periodista.