Tamara Falcó hace abuela a Isabel Preysler y protege al padre del bebé

Tamara Falcó se ha ganado el respeto de la prensa rosa porque siempre tiene una sonrisa preparada para todos los reporteros. Muchos medios han asegurado que está embarazada de Íñigo Onieva, el empresario que le robó el corazón en 2020. La marquesa de Griñón, según varios periodistas, ha hecho abuela a Isabel Preysler, pero esta información podría no ser cierta.

Tamara Falcó es consciente de que muchos piensan que está esperando un bebé, de hecho varios programas de Telecinco tienen pruebas. Han emitido unas imágenes de ella con ropa suelta y cabe la posibilidad de que esté disimulando durante las primeras semanas. Es algo que solo ella e Íñigo saben, pero ninguno quiere hablar del tema por el momento.

| GTRES

Tamara se ha encontrado con un grupo de reporteros que le han preguntado, pero ha omitido la respuesta y su reacción ha sido sorprendente. Los expertos en crónica social consideran que, de no ser cierto que esté embarazada, lo habría negado. Sin embargo, se ha limitado a hablar con su acompañante y a omitir la presencia de los periodistas, algo raro en ella.

Tamara avivó los rumores de embarazo hace unos meses, cuando un reportero le dijo que le faltaba ser madre para asentar su relación amorosa. “Gracias, a ver qué pasa”, respondió ella en un tono muy amable que dio pie a muchas especulaciones. El paso del tiempo ha demostrado que su historia con Íñigo Onieva está muy asentada, a pesar de que han intentado hacer daño.

Isabel Preysler ya tiene muchos nietos, pero el hijo de la marquesa de Griñón le haría una ilusión especial. Ambas disfrutan de una conexión excelente, pasan mucho tiempo juntas y comparten aficiones: la moda y los medios de comunicación.

Falcó sabe perfectamente cómo funciona el negocio y no confirmará que hay un bebé en camino sin una buena oferta encima de la mesa. Las sospechas ya han hecho abuela a su madre, quien está deseando que se produzca el milagro.

Tamara Falcó ha apostado por Íñigo Onieva

Tamara ha intentado proteger a su novio, el padre de su futuro bebé, porque sabe que él no está acostumbrado a lidiar con la prensa. Muchos medios han insinuado que no es tan fiel como debería e incluso han publicado imágenes que le comprometen. Pero la pareja no ha hecho caso a los rumores y todo hace pensar que en unos meses pasarán por el altar.

| GTRES

Falcó disfruta de una posición privilegiada porque siempre ha resuelto sus conflictos con mucha elegancia y apenas tiene enemigos. Trabaja de colaboradora en Antena 3, pero no está atada a ningún medio y su fama no deja de crecer. Ha demostrado que sabe estar a la altura de las circunstancias y no necesita hablar de ciertos temas para generar interés.

La hija de Preysler confía plenamente en Íñigo, quien ha comprado una discoteca en el centro de Madrid. El local se llama Lula Club y acoge a los famosos del momento, como por ejemplo a Jorge Bárcenas, exnovio de Victoria Federica. Los medios especializados aseguran que el empresario ha sabido jugar bien sus cartas y que tiene mucho éxito.

Tamara Falco se casará con su actual pareja

Tamara quiere formalizar su relación con Íñigo y poco después anunciará su embarazo, eso es lo que piensan algunos periodistas. Pero hay otros, como por ejemplo Beatriz Cortázar, que piensan que la boda no está tan cerca como parece. Lo único que está claro es que cada vez hay más gente que piensa que está embarazada, rumor que ha hecho abuela a Isabel.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Falcó tiene una relación estupenda con la revista ¡Hola!, una publicación icónica dentro del mundo rosa. Todo hace pensar que será allí donde confirme o desmienta que está esperando un niño, por eso no quiere hablar con los reporteros. Para ella lo importante es que los paparazzis dejen trabajar a su prometido, quien quiere centrarse en su discoteca y proteger su intimidad.