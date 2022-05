Tamara Falcó ya no puede ocultar más el secreto de su madre

Tamara Falcó es el personaje de moda en España. Simpática, ingenua, rica y sincera, lo tiene todo para triunfar.

Durante años, el papel couché (las revistas del corazón, satinadas y coloristas) era el terreno en el que su madre, Isabel Preysler, reinaba. Ahora que la Preylser ha pasado los setenta y dosifica mucho más sus apariciones en público, Tamara le ha cogido el relevo... ¡Y de qué manera!

Sin la elegancia hierática de su madre y tampoco con el mismo riesgo de la Isabel de juventud, Tamara ha sabido hacerse un lugar destacado en el sector. Y lo hace sin renunciar a la televisión, ni a divertirse más allá de photocalls y marcas de ensueño. Además, tampoco tiene reparos en expresar sus opiniones y su fe católica, cosa que la hace más auténtica y real.

Precisamente, esta es una de las ideas que su madre le ha inculcado a Tamara desde bien joven: a ser libre y a expresar sus opiniones sin problemas. Con respeto y educación, pero sin amedrentarse ante nada ni nadie.

Tamara Falcó y su madre: ¿opiniones coincidentes?

Tamara Falcó ha visto como recientemente su madre hablaba sin tapujos en una entrevista para El Español. Allí contaba con toda naturalidad sus ideas políticas y otros aspectos que nunca habíamos conocido sobre Isabel Preysler.

Pareja durante 30 años del exministro socialista, Miguel Boyer, Isabel asegura que él la introdujo en la política. El padre de Ana, la hermana de Tamara Falcó, dejó la política para estudiar biología y física, algo que en su momento, alegró mucho a Isabel.

Ideológicamente, afirma la madre de Tamara que "discutíamos poco con Miguel", a pesar de que hablábamos mucho de política. Isabel siempre se ha decantado más por las ideas de izquierdas que por las de derechas, aunque no tuvo reparos, en su momento, en dar apoyo explícito a un político.

| GTRES

"Albert Rivera me gusta, tanto él como su look. Va más conmigo". Fue su respuesta cuando le pidieron la opinión sobre Rivera y Pablo Casado.

Precisamente el actual padrastro de Tamara Falcó, Mario Vargas Llosa, apoyó firmemente a Rivera en su truncado camino hacia la presidencia del Gobierno. Incluso sonó Vargas Llosa como candidato para presidir la Comunidad de Madrid.

En casa de Tamara se sigue hablando mucho de política, pero ahora, Isabel Preyser sí discute más con Vargas Llosa, más cercano a la derecha. Tamara nunca se ha pronunciado sobre lo que vota, aunque sí afirmaba recientemente que "Tengo muchos amigos en VOX que consideran que el PP se ha diluido totalmente. Y que realmente, la única opción son ellos".

El novio de Tamara Falcó que querría su madre

Tamara Falcó se toma con calma lo de encontrar al novio definitivo y formar una familia. Cumplidos los cuarenta, parece que su relación con Íñigo Onieva va viento en popa, aunque las campanas de boda todavía no se oigan, ni a lo lejos.

Isabel se siente muy satisfecha de los hombres que han pasado por su vida. "Siempre me he guiado por el corazón y no me ha ido mal".

Con relación a sus cinco hijos, afirma que "son una piña" a pesar de la distancia física que hay entre ellos. Lo atribuye a que "cuando son hijos de la misma madre, se unen más fácilmente".

| GTRES

También ha hablado de las parejas de sus hijos, algo de lo que Tamara Falcó seguramente tome nota. "Las madres pensamos que deberían casarse con quien les convenga, no con quien quieran. Pero mis hijas me dirían «si tú has hecho lo contrario»".

Isabel se siente muy orgullosa de sus vástagos: "la verdad es que mis hijos se han casado o tienen parejas por amor y yo siempre les he apoyado".