Sonsoles Ónega ya no puede más y se lo acaba de contar a su novio

Sonsoles Ónega es una presentadora que se caracteriza por su simpatía y saber estar cada vez que se sienta a trabajar en su programa de televisión. Conduce cada día Ya es mediodía y Ya son las ocho, y tiene la plena confianza de sus jefes desde hace años.

Lo que no puede controlar la periodista son los errores de conducir un programa en directo. Y es que, en el espacio que presenta la periodista de Mediaset, es habitual que la cámara pille a Sonsoles y Miguel Ángel Nicolás en pleno encontronazo.

Sonsoles Ónega pierde los papeles por un error en directo

Bien es cierto que la veteranía de la presentadora en estas lides hace que cualquier pequeño fallo lo intente subsanar tirando de humor. Pero, este lunes, ha confesado en directo que lo que ha hecho su compañero en Ya son las ocho no le ha gustado nada.

Y es que la tensión se cortaba por momentos en el plató de Telecinco. Primero, la comunicadora llamó la atención a Antonio Rossi por adelantarse a un tema que debatirían minutos después con Gloria Camila, y poco más tarde, ocurrió lo mismo con Miguel Ángel Nicolás.

Tras finalizar el Fresh hablando de Ortega Cano y su discutido matrimonio con Ana María Aldón, la presentadora quería cambiar de tema. Deseaba abordar el 'outfit' que han llevado los invitados a la boda entre Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Pero, en ese preciso instante, el colaborador le ha cortado de forma inesperada, y esto no le ha parecido bien a Sonsoles.

Sonsoles Ónega estalla contra un colaborador del programa

Ónega desvelaba que José Perea, invitado al programa, iba a crear un vestido inspirado en algunos eventos como los Grammy 2022, cuando expuso lo siguiente. "Lo que nos va a contar hoy Perea es el vestido de Lady Gaga, que lo va a hacer hoy en vivo y en directo", decía Nicolás

"¡Que no! ¡Ay, Miguel Ángel, de verdad! ¡No me lo puedo creer!", le cortó indignada la periodista tras chafarle la sorpresa a la audiencia y a Gloria Camila. La colombiana era la modelo que se pondría dicho vestido que lució la famosa cantante horas antes en la entrega de premios musicales.

"¡Ah, vale! ¡Perdón!", dijo avergonzado el colaborador tras el grave error. "Hoy los que digan que me llevo mal con Miguel Ángel Nicolás tienen razón", le espetó Sonsoles mirando fijamente a cámara.

Y es que no ha sido un caso aislado el de los desencuentros entre los dos compañeros en los últimos tiempos. "Perdón, tú no has oído nada...", respondía Nicolás queriendo olvidar lo sucedido.

Día complicado para Sonsoles Ónega

Por si fuera poco, Sonsoles Ónega ha tenido que hacer frente a otra opinión por la que ha saltado tras escuchar a una de sus colaboradoras.

Este lunes en Ya es mediodía, Marta López afeaba las últimas declaraciones de Ana María Aldón en Viva la vida.

"Me parece muy fuerte que Ana María le pide a Ortega que se posicione, cuando ella se ha posicionado públicamente del lado de Rocío Carrasco. Ella le ha pedido públicamente que se posicione con ella o con su familia, y a la vez ella se está posicionando públicamente con Rocío Carrasco. No me parece justo, valoraba la colaboradora.

Al escuchar sus palabras, Sonsoles ha reaccionado de forma inmediata, y se ha mojado en favor de Rociíto. "De esto que has dicho de Rocío, me parece muy interesante. Has dicho ‘no puede defenderla’… O sí", comenzaba la presentadora.

"En la parte del maltrato que Rocío Carrasco denuncia puede tener toda la compresión de Ana María Aldón y en todo lo demás haberlo hecho fatal. Rocío no lo merece. Por mucho daño que le haya hecho a Ortega Cano, no merece haber pasado el calvario que pasó con ese señor y que ella denuncia", sentenciaba la presentadora.