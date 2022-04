La infidelidad de Ana María Aldón con Ortega Cano que ahora sale a la luz

Ana María Aldón es una de las mujeres del momento. Desde que salió a la luz sus polémicas declaraciones sobre lo que verdaderamente pensaba de Rociíto, no hay ni un solo día que no se hable de ella.

Y es que, después de saber que es una de las pocas personas del clan Jurado-Ortega que cree y respeta a la hija de 'La más grande', su matrimonio con Ortega Cano está pasando por una fuerte crisis que se ha visto intensificada tras su sorprendente entrevista.

Después de confesar públicamente que su marido y ella no están pasando por uno de los mejores momentos de su vida, la tertuliana de Telecinco decidió no esconderse más y concedió una polémica entrevista a Lecturas.

En ella, Ana María Aldón hizo alguna que otra confesión sobre su vida privada, pero sin duda lo que más impactó fue cuando aseguró que estuvo a punto de quitarse la vida por culpa de su familia política.

"La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo", aseguró la diseñadora. "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más…".

Ahora, un nuevo episodio de la vida de Ana María Aldón ha quedado al descubierto. En 2012, Sálvame le hizo un reportaje a la mujer de Ortega Cano en el que se desvelaron algunas de las antiguas relaciones sentimentales de la colaboradora de Viva la vida.

Aunque este trabajo periodístico es de hace una década, a día de hoy, su contenido tiene más sentido que nunca. Y es que, ya por aquel entonces, algunos de sus vecinos barajaron la posibilidad de una posible infidelidad de la tertuliana a su marido.

Ana María Aldón y su supuesta infidelidad

La relación de Ana María Aldón con Ortega Cano siempre ha estado muy cuestionada. Desde que su romance con el diestro salió a la luz, muchas personas, entre ellas su familia política, dudaron de las verdaderas intenciones de la frutera.

A pesar de que ya han pasado muchos años, hay quien sigue creyendo que su amor por el torero tan solo responde a un interés económico y mediático.

En el año 2012, un equipo del Deluxe se desplazó hasta Sanlúcar de Barrameda, lugar de nacimiento de Ana María Aldón, para conocer un poco mejor a la nueva pareja de José.

Para saber un poco más sobre la actual colaboradora de Viva la vida, un equipo del programa presentado por Jorge Javier Vázquez preguntó a algunos de sus vecinos, quienes no dudaron en dibujar un perfil de la diseñadora nada favorecedor.

Algunas de estas personas consideraban que Ana María Aldón era una mujer interesada que nada más se acercaba a la gente por su propio beneficio. "Se hizo amiga de mi hija porque ella era íntima de las dos hijas del banderillero. Ella iba buscando al padre".

Pero sin duda, lo que más daño le produjo a la empresaria fue que se cuestionara su amor y fidelidad hacia su pareja. "Estando con el marido, estuvo con otro […] A ella lo que le gusta es la fama y el dinero", afirmó otra de las vecinas.

"En cuanto me enteré de que estaba con el banderillero, pensé que era el trampolín para ir picando más alto. De empresaria no tiene nada", añadió una tercera persona.

Ana María Aldón tuvo una relación con otro torero

Ana María Aldón nunca ha tenido reparos en hablar sobre su vida privada, pero hay un detalle que hubiera preferido mantener en secreto. Y es que, según otro de sus vecinos, la diseñadora tuvo una relación sentimental con un torero antes de conocer a Ortega Cano.

"Ha tenido varios novios, varias relaciones. De ella se ha dicho también que ha estado con Juan José Padilla. Antes de que le pasara el accidente, estaba por aquí todo el día dando vueltas con un quad", aseguró esta persona.

Este mismo vecino también quiso dejar claro que Ana María "no es mala chica, pero es un poco trápala". "Le gusta el ambiente gordo, esta no ha nacido para ser pobre. No sé si ella ha ido a pescarlo, pero sé que quería mandar a la mierda la frutería que tiene ahí, porque le va bien, pero es mucho follón".