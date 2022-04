Marta Riesco nos ha mentido con su edad: los años que tiene realmente

Marta Riesco no deja de estar en el disparadero tras comenzar una relación con Antonio David. Así, ha sido noticia por las primeras imágenes publicadas junto a él e incluso por su enfrentamiento con Alessandro Lequio por su pareja.

Hoy, sin embargo, ha cobrado protagonismo porque se ha destapado su mentira. Dijo que tenía una edad y esta mañana, al ser felicitada por su cumpleaños, ha reconocido que no dijo la verdad.

Lo ha confesado ante el público y desvelando los años que tiene realmente.

Marta Riesco desvela su mentira

La reportera de El programa de AR ha cumplido hoy años y sus compañeros han querido felicitarla de manera pública. Y entre ellos incluso ha estado Lequio, que le ha dicho: “Me uno a la felicitación de todos. Cada uno tiene la edad que quiera y esto te lo dice uno que ya tiene edad para tener la tarjeta dorada de Renfe”.

Con estas palabras, el colaborador ha venido a insinuar que Marta había engañado con los años que posee. Y luego lo ha dejado de manifiesto diciendo: “Hoy vuelve la incógnita sobre tu verdadera edad, algo que ya cuestionaron en Sálvame. Y es una situación que tú puedes detener con el simple gesto de sacar tu D.N.I de la cartera”.

Ella ha reaccionado afirmando que no tendría problema en mostrar dicho documento, pero que se lo había impedido desde el programa.

No lo podía hacer por una cuestión relacionada con la ley de protección de datos.

| Telecinco

Ante esta situación, Joaquín Prat ha tomado la palabra para decir: “Tiene 35”. Y Lequio ha replicado: “Pero algunos dicen que no”.

Para zanjar la cuestión, Riesco ha explicado: “Según algunos tengo los que dije con Sonsoles Ónega, 32”. Y acto seguido ha reconocido la mentira que lanzó: “Le dije 32, pero en ese momento tenía 34 años”.

“La verdad es que lo dije mal y fue un lapsus que tuve. Si me quito edad me la quito bien, no me hubiera quitado dos tontos años. Eso sería una tontería”.

A esto ha añadido: “Aquí lo importante es estar feliz y cumplirlos rodeada de la gente que quieres”.

Cristina Tárrega, por su parte, ha querido respaldar a la reportera. Por esto ha afirmado: “No tienes que decir la edad que tienes porque eso es algo que solo te corresponde a ti. La edad es una cuestión de actitud”.

Y estas palabras han llevado a la joven a exponer: “Pues esto díselo a todos los que han hecho investigaciones al respecto”.

| Europa Press

Marta Riesco recibe un regalo especial por su cumpleaños

La novia de Antonio David ha tenido que reconocer su engaño, pero no todo ha sido malo para ella en este día.

Ha recibido presentes de sus compañeros e incluso le ha sido entregado en redacción un regalo muy especial. Se trataba de un ramo de rosas que le había enviado su chico con la siguiente nota: “Muchas felicidades, te amo”.

Al recibir estas flores se ha ilusionado mucho, pero ha dejado claro que “es importante que diga que no me las he autoenviado yo. Es que eso es lo que dicen en Socialité. Lo juro que estas no las he enviado yo”.

Tras la aclaración, ha manifestado sonriente: “Haciendo referencia a mi compañera Patricia Pardo, que dijo que si son rosas, florecerán, yo las tengo aquí desde hace tiempo. Y soy muy feliz. He llorado porque solo he recibido”.

“Estas son las terceras flores que recibo en mi vida y son, sin lugar a dudas, las que más ilusión me han hecho".