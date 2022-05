Sergio Ramos y el embarazo que le puede obligar a volver a Madrid

Sergio Ramos se ha visto sobresaltado por unas declaraciones de su mujer, Pilar Rubio, en las que ha manifestado su deseo de volver a ser madre. Unas palabras que han dejado descolocado al central del PSG. Este ha viajado a Madrid en las últimas horas gracias al descanso de dos días que le han dado a toda la plantilla parisina.

El caso es que Pilar Rubio, que también se encuentra en la capital de España, ha sorprendido a todos en la presentación de una nueva colección de trajes de baño. Este ha sido el último trabajo que ha sacado a la luz de la mano de la firma 'Selmark'. Como siempre, hemos visto a una Pilar radiante y derrochando simpatía allá por donde va.

En esa presentación, la mujer de Sergio Ramos no ha rehuido ninguna pregunta de los reporteros y ha contestado a muchas cuestiones de tipo profesional y personal.

Sergio Ramos podría volver a Madrid antes de lo que piensa

Lo que más deseaban conocer los compañeros de prensa congregados en ese acto era conocer los planes de futuro de Pilar Rubio. Le han cuestionado si entra en su cabeza ser madre de nuevo y si tiene pensado ir a por la niña.

El matrimonio ya tiene cuatro hijos. Máximo Adriano, el más pequeño, está a punto de cumplir dos años. Y aunque el día que nació su último hijo aseguraron que hicieron "demasiado por la natalidad", la colaboradora ha dado un titular inesperado.

El embarazo que podría cambiarlo todo en el matrimonio

"Si viene, viene; si no, pues nada", decía a los compañeros de Lecturas. Pilar Rubio cree que si lo que viene es "otro niño sería perfecto, ya que estoy más acostumbrada a los niños. Creo que ahora con una niña no sabría qué hacer, sería todo nuevo otra vez", confesaba la mujer de Sergio Ramos.

Y es que no rechaza la opción de tener un hijo más con el defensa andaluz. Sin duda, unas palabras que dejan claro que la colaboradora de El Hormiguero no descarta aumentar la familia y que han pillado algo desprevenido al defensa de Camas. Un hombre que no pasa por su mejor momento a nivel profesional, ya que su futuro parece lejos del Parque de los Príncipes.

Su rendimiento no ha sido óptimo durante la temporada que está a punto de finalizar. Tal vez, si el matrimonio tuviese la voluntad de tener otro hijo, Ramos consideraría volver a España. Podría regresar de nuevo a la Liga, aunque parece difícil que el sevillano tenga sitio nuevamente en el Real Madrid.

Sergio Ramos y su mujer celebran el cumpleaños de su hijo mayor

Hablando de sus hijos, Sergio, el mayor de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ha celebrado su octavo cumpleaños en los últimos días. La pareja ha celebrado como es debido este día tan especial para Sergio y han organizado un cumpleaños familiar con tarta, chucherías y una llamativa decoración.

Tanto el defensa como la influencer han publicado una emotiva carta a través de sus redes en la que resaltan varios aspectos. Han pasado ocho años desde que comenzaron "el camino más apasionante y la experiencia más maravillosa" de sus vidas. Y no es otro que ser padres.

Ramos también publicaba una foto en su perfil, confesando que "el tiempo pasa volando" y que ya es "un hombrecito de ocho años" en casa.

"Sé que eres el mejor ejemplo que tus hermanos podrían tener, porque con tu sonrisa y tu bondad nos alegras a diario. Sergio Jr, muchas felicidades, siempre juntos. Te queremos con locura", han dicho ambos.