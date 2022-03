Pilar Rubio y la sorprendente diferencia de edad con su marido Sergio Ramos

Pilar Rubio cumplió 44 años el pasado 17 de marzo y lo celebró con sus seres más queridos. Su marido Sergio Ramos, jugador del equipo Paris Saint-Germain, le ha sorprendido con una felicitación en Instagram, en la que mostraba todo su cariño.

Las redes sociales han estallado con muchas más felicitaciones de los seguidores de Ramos en la publicación. Además, el cumpleaños lo han pasado en familia disfrutando de París en barco, donde actualmente viven por motivos profesionales del marido de Pilar Rubio. Aunque podría darse el caso de que Sergio Ramos no renovara en el equipo y tuviesen que mudarse a otra ciudad para la siguiente temporada.

El comienzo de la relación entre Pilar Rubio y Ramos estalló en las redes sociales

En 2008, esta pareja se conocieron en un evento, en el que Andy y Lucas ganaban un disco de diamante. Pilar Rubio, en aquel entonces, era reportera del programa Se lo que hicisteis y tenía que hacer un reportaje. En cambio, Sergio Ramos asistió como invitado especial porque mantiene una amistad muy cercana con los cantantes.

Fue ahí cuando todos fuimos testigos del flechazo. Sin embargo, no se hizo oficial hasta el 2012, cuando la selección española acababa de ganar la Eurocopa y Pilar Rubio estaba presente en la gala de celebración.

No pudo ser antes porque Pilar Rubio seguía teniendo como pareja a José Molinero, también conocido como Molly, el vocalista del grupo de música Hamlet. Se decía que lo dejaron porque, a diferencia de Pilar Rubio, Molinero no quería tener hijos en el futuro.

Pilar Rubio y Sergio Ramos, tras varios años de estar juntos y tres hijos en común, dieron el paso de celebrar su boda en el 2019 en la Catedral de Sevilla. Un año más tarde, tuvieron a su cuarto hijo, Máximo Adriano.

| Europa Press

Pilar Rubio y su marido, inquietos por su diferencia de edad

Desde aquel momento, se ha especulado mucho sobre la relación entre Pilar Rubio y Sergio Ramos. El tema que más le intriga a Pilar es el de la diferencia de edad que hay entre el exjugador del Real Madrid y la periodista.

Últimamente, existen muchas parejas en las que la mujer es mayor que el hombre o viceversa. Por ello, las críticas son insistentes. Sin embargo, todos estos romances lucen felices y sin ningún problema en la relación.

A pesar de la diferencia de edad de casi diez años, Pilar Rubio y Sergio Ramos están a gusto juntos y se quieren mucho. Tienen en mente planes de futuro con sus cuatro hijos. Además, en lugar de cohibirse con la prensa, la periodista se siente orgullosa por la relación que mantiene con Sergio Ramos, ya que han formado una familia envidiable.

Pilar Rubio, triste por una dolorosa pérdida

Ya le va bien a Pilar Rubio distraerse en un día tan especial por la ciudad parisina porque la periodista no empezó bien el 2022. Uno de sus fieles compañeros, Jagger, murió a principios de año.

No solo era de ella, sino que la familia que ha formado junto con Sergio Ramos y sus cuatro hijos, también disfrutaba de su perro. Además de Jagger, Pilar Rubio cuidaba a otros siete perros más, a quienes la periodista les tenía tanto cariño que les llamaba "mis otros bebés".

Lo manifestó por Instagram con un escrito en la descripción que ponía "Me quedo con estos momentos... no me salen las palabras... TQM... D.E.P". Inmediatamente, Pilar Rubio tenía en su publicación muchísimos mensajes de apoyo y de ánimos.