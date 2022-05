Pilar Rubio confirma los problemas de sus hijos y Sergio Ramos lo asume

La familia de Pilar Rubio no ha tenido un buen inicio de temporada. El pasado julio, el marido de la periodista, Sergio Ramos, fue contratado por un equipo francés, el París Saint-Germain. Dijo adiós al Real Madrid, su anterior club, con quien había jugado desde el 2005.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Aunque no ha sido su mejor temporada como jugador, está deseando quedarse en el PSG para demostrarle lo que es capaz de hacer en el terreno del juego.

Quiere que el equipo francés le dé una segunda oportunidad, puesto que no ha podido jugar por sus continuas lesiones. Este entusiasmo que desprende el jugador del PSG le nace tras la ayuda recibida en el vestuario, pues él asegura que hay un ambiente increíble.

El lado amargo del fichaje parisino

No obstante, nos cuenta que no fue fácil el inicio de esta nueva etapa. "Al principio fue dura la adaptación, eran muchos años en otro club, donde tenías todo controlado: el club, la casa, el colegio de los niños... No fue tan fácil llegar a una ciudad tan espectacular como París, nos costó encontrar casa", confesó el marido de Pilar Rubio.

▶️ Pilar Rubio descubre la traición que sufre Sergio Ramos

"Al equipo la adaptación fue rápida, porque había jugadores con los que había coincidido", agregó Sergio Ramos. El fiel compañero de Sergio era el portero de su actual club, Keylor Navas, con quien compartió vestuario durante varios años.

"Es mi hermano. Teníamos una relación extraordinaria y única en el Real Madrid. Coincidir aquí con él me lo ha hecho todo más fácil", manifestó.

| Europa Press

Toda su familia quiso ayudarle con sus decisiones y, por ello, dejaron atrás su vida en España. Así pues, la periodista tuvo que despedirse de El Hormiguero, donde había pasado varios años como colaboradora del programa. Del mismo modo, los cuatro hijos de la pareja dieron el último adiós a sus compañeros de clase.

Asimismo, el esposo de Pilar Rubio está eternamente agradecido con sus seres más queridos, pues sin su apoyo no hubiese sido lo mismo.

| La Noticia Digital

Le ha venido bien a la familia de Pilar Rubio el cambiar de aires. Ahora es más consciente de su responsabilidad en su familia y, por ello, ha aprendido a valorar las cosas que le rodean.

"París tiene otras cosas especiales y mágicas, es bueno cambiar para valorar lo que has vivido y lo que no conoces. Tienes un análisis más amplio", concluyó el Sergio Ramos.

El inminente regreso de Pilar Rubio que sorprende a todos

A pesar de que Sergio Ramos ya ha dado su opinión de quedarse en el club, el París Saint-Germain no tiene claro que quiera volver a ficharle. Esto podría significar que Pilar Rubio y sus cuatro hijos tengan que volver a hacer las maletas.

Todavía todo es muy reciente y no se conoce cuál podría ser el futuro del marido de la periodista. De la misma manera, podría ser la vuelta a su vida anterior en España. Esto supondría que el programa de El Hormiguero le diera la nueva bienvenida a Pilar Rubio, pues volvería como colaboradora.

| Atresmedia

Sin embargo, no es el único destino posible. Algunas fuentes aseguran que Sergio Ramos habría decidido trasladarse a Miami o, incluso, a Japón. En ambos casos, el regreso de Pilar Rubio al programa de Antena 3 sería imposible.

En breve, se confirmará la respuesta definitiva. Hasta entonces, estaremos esperándola con ganas de poder comentarla con todos vosotros.