Pilar Rubio se entera de la traición que lo cambia todo con Sergio Ramos

Pilar Rubio no da crédito a las últimas informaciones que ha desvelado un medio digital sobre su marido.

La mujer de Ramos ha visto como el jugador del PSG se ha visto envuelto en una polémica a causa de los audios del El Confidencial sobre Luis Rubiales y Gerard Piqué.

Y es que las conversaciones entre el presidente de la RFEF y el central azulgrana están provocando todo un terremoto en la prensa deportiva y generalista.

El último capítulo de estos audios a los que ha tenido acceso el digital versa sobre el jugador de Camas. El marido de Pilar Rubio ha sido traicionado por un excompañero de la Selección, Gerard Piqué.

Pilar Rubio, hundida tras salir a la luz la traición

El caso es que la buena relación entre el jugador del Barcelona y el presidente Rubiales, hizo que, según publica El Confidencial, el catalán se la jugase al defensa andaluz. El central del Barça reenvió al dirigente español un audio de Sergio Ramos, por aquella época defensa del Real Madrid, en el que cargaba contra Rubiales.

Este medio afirma que esta traición de Piqué a Ramos tuvo lugar en mayo de 2020. Se dio cuando Piqué y Rubiales buscaban apoyos para echar a David Aganzo de la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Según el citado digital, Ramos se desmarcó del supuesto juego sucio de Piqué y Rubiales.

Pues bien, este es el mensaje de voz que le envió Sergio Ramos a su compañero de profesión y que ha publicado hoy El Confidencial.

“Geri, me ha escrito ahora Luque, que yo tengo muy buena relación con él, y claro, es lo que le he dicho. Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro lo puso en la AFE", comenzaba Ramos.

"¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó", proseguía Ramos.

El audio de la traición de Piqué al marido de Pilar Rubio

"A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE, es un tema también muy delicado. Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz", continúa la explicación de Ramos.

"Yo no tendría ningún problema en firmarle, pero yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos y que a nosotros nos coja un poco al margen. Pero, en fin, no sé”, dudaba Ramos del plan de Piqué y Rubiales.

Según este digital, Piqué reenvió ese audio a Rubiales con el juramento de que no se lo mostrara a nadie y fuera algo confidencial. “Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial”, le dijo en su día.