'Sálvame' confirma la muerte que deja tocados a los colaboradores del programa

Sálvame ha conocido esta semana una noticia luctuosa que afecta a una de sus colaboradoras que vivieron la etapa más exitosa del programa de Telecinco.

Sálvame está consternado después de lo que le ha sucedido a la cuñada de Rocío Jurado en las últimas horas. Sálvame ha visto como la colaboradora ha sufrido una pérdida familiar que la ha dejado rota por completo por lo inesperado de la misma.

| Gtres

La que fuera colaboradora de Sálvame está atravesando momentos muy duros y el pasado miércoles fue uno de los días más complicados que ha vivido en 2022. El caso es que ese día falleció, por causas que desconocemos, su cuñada Virtudes, a la que siempre ha considerado como una hermana.

▶️ Rosa Benito completamente rota por la muerte que la acaba de golpear

'Sálvame' se queda helado tras un adiós inesperado

La hija de la ex de Sálvame, Chayo Mohedano, ha sido la persona que ha desvelado públicamente la fatal noticia a través de sus redes. "Es una noche larga y triste, muy triste. No habrá otra como tú, tita, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia".

| Instagram (@rosapepioficial)

Junto a una imagen de tía y sobrina, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha confesado que no le ha dado tiempo a despedirse de su familiar. La cantante, muy dolida tras la pérdida de su tía, ha utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle un desgarrador homenaje a Virtudes.

'Sálvame', de luto tras la pérdida de la 'tita' Virtudes

"Hoy tengo el alma rota por tu partida, 'tita' Virtudes. Siempre tenías una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar. Hacías especial cada momento. Cuánto te voy a echar de menos", confesaba afectada la hija de Amador.

"Estábamos organizando un viaje para verte la semana que viene queriendo contarte muchas cosas y achucharte hasta que me dolieran los brazos. Pero no ha podido ser, no hemos tenido tiempo", proseguía su despedida la ex de Sálvame.

Asimismo, Chayo le ha mandado todo el cariño a sus primos y a su tío Juan Carlos, hermano mayor de su madre, que ha enviudado esta semana. "A mis primos, que son como hermanos, y a mi tío Juan Carlos, todo mi amor incondicional, ahora nos vemos. Os quiero familia, te quiero 'tita', descansa en paz", ha concluido la hija de Amador Mohedano.

La excolaboradora de 'Sálvame', rota tras el fallecimiento de su cuñada

Pocos minutos después, la tertuliana también le dedicaba unas sentidas palabras a Virtudes a través de su cuenta de Instagram. Esta ha dicho adiós a una de sus familiares más queridas con una triste publicación en forma de carta de despedida.

| Telecinco

"Mi hoy no tiene color, se apagó tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba una sensación a todo", comenzaba.

La extertuliana de Sálvame hablaba de la fallecida afirmando que "siempre era positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todos los años que estuvimos juntas, 50 largos", continuaba.

"Una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves que injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tantos años has luchado. Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidaré, que siempre serás la sonrisa eterna. Hiciste muy feliz a mi hermano que ahora me preocupa (que será de él sin ti) mis sobrinos, tus nietos...", escribía.

"Solo quiero que sepas que te quiero, y hablo en presente, porque siempre estarás en mi vida, en mi corazón aunque hoy esté roto. Vuela alto, muy alto, y descansa en paz, que hoy una nueva estrella iluminará el firmamento", concluía el post.