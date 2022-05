Chenoa, en shock al ver la imagen que empaña su inminente boda

Después de dos años esperando a causa de coronavirus, Chenoa está a punto de darse el 'sí, quiero' con el amor de su vida. A escasas semanas y con todos los preparativos casi listos, la cantante se ha quedado sin palabras después de ver una fotografía que puede robarle todo el protagonismo.

| GTRES

La ex de David Bisbal siempre ha asegurado que mantiene una muy buena relación con todos sus compañeros de la primera edición de Operación triunfo. Y, aunque con algunos tiene una amistad más estrecha que con otros, lo cierto es que siempre había presumido de no perder el contacto con ninguno de ellos.

Pero las últimas imágenes que han comenzado a correr por las redes sociales podrían demostrar que esto no es del todo cierto. Y es que, a menos de un mes de celebrar su boda, Chenoa ha visto cómo varios de sus compañeros se reunían para festejar un acontecimiento muy especial.

▶️ Laura Pausini confiesa su enfermedad y desata la polémica tras presentar Eurovisión

Chenoa no ha sido invitada

A un mes de que se celebre la boda de Chenoa, varios de sus compañeros de la primera edición de Operación triunfo se han reunido para festejar otro acontecimiento muy especial.

| GTRES

Este domingo, 15 de mayo, Geno Machado ha cumplido 40 años y para celebrar esta fecha tan importante para ella se le ha ocurrido hacer un reencuentro con algunos de los participantes de este famoso concurso musical.

A través de las redes sociales, Chenoa ha podido ver lo bien que se lo han pasado Gisela, Natalia, Alejandro Parreño y la cumpleañera durante la fiesta a la que ella no ha estado invitada.

En su cuenta de Instagram, Machado ha compartido varias publicaciones de su divertido 40 cumpleaños. En los tres vídeos que ha colgado en su perfil, se puede ver a estos cuatro artistas pasándoselo en grande y festejando por todo lo alto esta fecha tan especial.

"Celebrando 40 con los mejores amigos del mundo. Os amo gracias por la sorpresa no me lo esperaba. Estar con ustedes ya es el mejor regalo que podía tener para empezar mis 40 años", escribió la compañera de Chenoa en una de estas publicaciones.

Chenoa confiesa quién de sus compañeros de OT no están invitados a la boda

Chenoa ya tiene todo preparado para el día más importante de su vida. Y es que, después de que la pandemia de coronavirus paralizara hasta nuevo aviso sus planes de boda, a la extriunfita le quedan muy pocos días de soltera.

Ahora, y a escasas semanas de celebrarse esta esperada ceremonia, la cantante ha hecho alguna que otra confesión sobre su enlace con el Miguel Sánchez Encinas. Según ha asegurado la artista, muchas de las personas invitadas finalmente no van a poder asistir.

| Europa Press

Aunque, lo que más ha llamado la atención ha sido cuando Chenoa ha reconocido que algunos de sus compañeros de edición no van a acudir al enlace. Y es que, la artista ha asegurado que no "ha podido" invitar a todos.

"Se habla mucho, yo ya sabía que la gente iba a estar pendiente de a quién invito y a quién no invito. Pero hago como que no estoy porque yo estoy disfrutando este momento", explicó la cantante.

Y, a pesar de que no quiere dar más explicaciones de las necesarias, Chenoa ha asegurado que posteriormente va a hacer varias cenas con todas esas personas que no puedan estar presentes en el día más importante de su vida. "No pasa nada porque luego haremos más reuniones y se celebrará igual".