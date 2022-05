Rosa Benito y Chayo Mohedano, rotas por una muerte que les deja desprotegidas

Rosa Benito ha recibido una noticia que le ha dejado devastada: su cuñada Virtudes ha fallecido después de una larga enfermedad. La revista Lecturas se ha hecho eco de la noticia y Chayo Mohedano ha reaccionado en sus redes sociales de una forma sorprendente. Disfrutaba de una relación fantástica con su tía y está destrozada porque no ha podido despedirse de ella.

Rosa Benito ha vendido parte de su vida privada en los platós de Telecinco, pero siempre ha habido algo sagrado para ella: sus hermanos. Presume de tener una relación estupenda con ellos, por eso intenta protegerles y nombrarles lo menos posible. Chayo, se ha saltado las normas por un motivo importante: uno de sus tíos se ha quedado viudo.

| Telecinco

Chayo Mohedano ha utilizado su cuenta de Instagram para despedirse de Virtudes y ha aprovechado para mandarle un mensaje a Juan Carlos. Este último es el hermano de Rosa que ha perdido a su mujer, un fallecimiento que ha dejado a la familia sin aliento. Según la cantante, era una persona excepcional que siempre protegía al clan, así que ahora cambiarán muchas cosas.

Rosa trabaja de colaboradora en Telecinco, concretamente en el programa Ya es mediodía, así que es probable que dé explicaciones. En los últimos meses ha cambiado mucho y es bastante discreta, ya no habla de su familia, pero tendrá que hacer una excepción. Su hermano Juan Carlos necesita cariño y no dudará en dárselo, ni ella ni ninguno de sus hijos.

Chayo ha ganado mucha popularidad en las redes sociales porque ha emprendido una guerra contra La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame. La artista no se siente bien tratada por la citada empresa y está haciendo todo lo posible para que desaparezca de la pequeña pantalla. Cada vez tiene más seguidores, personas que están de su lado y que le arropan en los momentos difíciles.

Rosa Benito comprende el dolor de su hija

Rosa ha sido la primera persona en apoyar a Chayo, de hecho ella no trabaja en Sálvame desde que estalló la guerra contra la productora. Le han ofrecido volver muchas veces, pero prefiere seguir trabajando en el programa de Sonsoles Ónega porque se siente más tranquila. Todo iba bien hasta que se ha enterado de que su cuñada ha muerto, un fallecimiento que ha roto el corazón de la familia.

| GTRES

Chayo Mohedano se ha confesado con sus seguidores para recibir algo de cariño, pues lo que ha pasado la ha dejado sin ánimo. “Hoy tengo el alma rota por tu partida, tita Virtudes. Siempre tenías una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar”, ha escrito.

La sobrina de Rocío Jurado le ha mandado un mensaje a Virtudes para dejar claro que nunca la olvidará y que la ha dejado más sola que nunca. “Hacías especial cada momento, cuánto te voy a echar de menos”. Estas palabras van acompañadas de una fotografía que demuestra que la artista disfrutaba de un vínculo especial con su tía.

Rosa Benito se ha quedado sin tiempo

Rosa, según ha insinuado la revista Lecturas, no ha podido despedirse de su cuñada fallecida, algo que le pesará el resto de su vida. Tenían un viaje preparado, pero el destino es caprichoso y se ha llevado a Virtudes demasiado pronto. Chayo ha hablado del tema para evitar los rumores y para despedirse de su tía como se merece.

“No habrá otra como tú, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia. Estábamos organizando un viaje para verte y contarte muchas cosas y achucharte hasta que me dolieran los brazos, pero no ha podido ser. No hemos tenido tiempo”.

Mohedano ha sufrido mucho por los ataques de Sálvame, pero ahora está fuerte y no quiere guardar silencio. Está utilizando su influencia para dejar claro que el programa de Jorge Javier Vázquez ha traspasado todos los límites.