Rocío Jurado nunca pudo perdonar a Jesús Mariñas su traición

Jesús Mariñas fue en parte protagonista del concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebró este miércoles 11 de mayo. Un evento en recuerdo de la gaditana que tuvo lugar en el Cartuja Center de Sevilla. Rocío Carrasco vio cumplido nuevamente su sueño de celebrar un concierto dedicado a la persona que más ha querido en la vida, su madre Rocío Jurado.

Después del exitoso concierto homenaje que tuvo lugar hace dos meses en el WiZink Center de Madrid, la hija de la chipionera tenía todas sus esperanzas puestas en un nuevo evento que honrase y recordase a su madre. Hablamos de una de las artistas españolas más importantes que hemos tenido en el último siglo.

| GTRES

Así las cosas, Rocío contó para este nuevo homenaje con artistas de la talla de Marta Sánchez, Rosa López, Pasión Vega, Lorena Gómez, María Toledo o Anabel Dueñas.

Todas ellas, dando lo mejor de sí mismas, interpretaron temas muy conocidos de la artista gaditana, que falleció en 2006 a causa de un cáncer.

Rociíto no olvida lo que Jesús Mariñas le hizo a su madre

Con todo, Rocío Carrasco volvía a asistir a un acto público y lo hacía pletórica con un conjunto multicolor de rayas. Recibió el calor de los sevillanos.

Aplaudieron y corearon su nombre cuando echó a andar el concierto. "Rocío, Rocío, Rocío", le decían mientras ella, casi rota en lágrimas, confesaba lo mucho que significaba este evento y afirmaba que su madre estaría muy orgullosa de verlo.

| Mediaset

Sin querer meterse demasiado en las "polémicas familiares" que ha vivido en las últimas semanas, dejó patente que "no han enturbiado" este homenaje a su madre. "La gente sabe diferenciar perfectamente".

Además, Rocío también habló sobre la fecha en que abrirá el museo de Rocío Jurado en Chipiona. "Yo creo que de verano no pasa. Creo, espero y deseo", afirmó esperanzada en que por fin llegue el día de la apertura.

A la luz la traición de Jesús Mariñas a la madre de Rociíto

En un momento dado, la hija de la artista habló así del periodista fallecido hace un par de días, Jesús Mariñas. El caso es que el gallego se distanció en los últimos años de Rociíto después de que este especulase con la orientación sexual de su madre. Una traición que nunca pudo perdonar la chipionera más famosa de España.

La protagonista de la noche apuntó que su muerte es una "gran pérdida, con él he pasado muchas etapas, pero al final, le conocía desde pequeña. Y con todo lo cabroncete que era, era un ser entrañable también. Claro que se siente su pérdida", admitió minutos después de finalizar el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado.

| GTRES

Por otro lado, y haciendo balance de esta segunda entrega del homenaje a su madre, Rociíto se abrió ante la prensa. Como no podía ser de otra manera, la ex de Antonio David dejó patente su satisfacción por el mismo. "Ha sido muy emotivo, la gente ha disfrutado muchísimo y todo muy bonito", sentenció emocionada.

Ya para terminar, la madrileña fue preguntada si había echado de menos a alguna persona en este nuevo recordatorio a la artista andaluza. "Solo la he echado en falta a ella, pero también estaba", confesó, poniendo de manifiesto que no echó de menos a ninguno de sus familiares más mediáticos. Unos familiares con los que, a día de hoy, no tiene ningún tipo de relación ni se espera que la tenga en los próximos tiempos.