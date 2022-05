Ana Rosa Quintana da marcha atrás y ni su familia se explica qué ha pasado

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a todos sus seres queridos con una controvertida decisión que le puede traer algún que otro quebradero de cabeza en un futuro no tan lejano.

A escasos meses de su regreso televisivo, 'la reina de las mañanas' ya ha comenzado a recuperar, poco a poco, sus funciones dentro de El programa de Ana Rosa.

En los últimos meses, este matinal de Telecinco se ha convertido en centro de todas las miradas, y todo gracias a Marta Riesco. Esta polémica reportera no ha parado de protagonizar escándalos públicos durante la ausencia de su jefa.

Y es que, desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, muchos consideran que la periodista ha dejado de lado su faceta profesional para centrarse en el espectáculo televisivo.

Pero, lo que ha terminado con la paciencia de las altas esferas de Mediaset España ha sido su guerra contra Rociíto. Marta asegura que Carrasco ha intentado ponerse en contacto con ella para ofrecerle colaborar en su nuevo proyecto laboral, algo que parece no ser del todo cierto.

Desde entonces, su futuro en Telecinco pende de un hilo. Ahora, Ana Rosa Quintana ha tomado una nueva decisión con la reportera que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Ana Rosa Quintana le da una nueva oportunidad

Ana Rosa Quintana no quiere ser la responsable del declive profesional de Marta Riesco, por eso, y después de hacer un ejercicio de reflexión, ha decidido darle una nueva oportunidad a la reportera.

Después de varios días desaparecida de la televisión, la periodista ha regresado con más ganas que nunca. La última vez que la vimos en antena fue durante la Feria de Sevilla. La pareja de Antonio David Flores acudió hasta la capital andaluza para retransmitir este importante evento.

Pero, después de este día tan señalado, no la habíamos vuelto a ver ni en El programa de AR ni en Ya son las 8. Todo apunta a que Rociíto tuvo mucho que ver en esta decisión.

Y es que, mientras que ella estaba disfrutando de un soleado día de feria, la madre de Rocío Flores acudió al plató de Sálvame para enseñar las pruebas que demostrarían si verdaderamente habían hablado por teléfono o no.

Ahora parece que Ana Rosa Quintana he decidido volver a confiar en ella y le ha encargado uno de los reportajes de la semana. Este 12 de mayo, Marta Riesco ha tenido la oportunidad de cubrir la presentación del musical The Rhythm of the Night by Dj Nano in Madrid.

Ana Rosa Quintana recibe una advertencia de Paolo Vasile

Ana Rosa Quintana no sabe qué hacer con Marta Riesco. Y es que, la sobreexposición mediática que la joven ha tenido en los últimos meses, no ha beneficiado, para nada, a su futuro laboral.

Desde que la reportera decidió potenciar su faceta de personaje y dejar de lado sus funciones de comunicadora, su vida ha dado un giro radical. Y mucho más después del desencuentro que ha tenido con la exmujer de Antonio David.

Después de que saltara todo por los aires, parecía que Ana Rosa Quintana había tomado una importante decisión contra su trabajadora. Y es que, varios medios de comunicación apuntaron que tanto la presentadora como Unicorn Content habían optado por no contar más con la comunicadora.

Aunque, según se supo días después, esta información no sería del todo exacta. Tal y como se ha informado, su contrato con la productora sigue totalmente vigente, pero Mediaset España le ha comunicado a la presentadora que no aceptará, por ahora, la presencia de la periodista en ninguno de los programas de Telecinco.

No sabemos si Paolo Vasile ha cambiado de opinión o si ha sido la propia Ana Rosa Quintana la que ha desafiado al dueño de esta empresa audiovisual, pero lo cierto es que Marta Riesco ha regresado con más fuerza que nunca.