Rocío Jurado no habría permitido nunca la última llamada de su hija Rociíto

Rocío Jurado ya no está entre nosotros. Y quizás mejor, porqué lo que hizo su hija Rociíto hirió en lo más profundo del corazón a Carmen Borrego, y fue noticia durante todo el fin de semana. Y es que esta se derrumbó en pleno directo de Sálvame después de la intervención de Rociíto, que llamó desde su casa.

Una intervención que Rocío Jurado no habría dejado que se produjera, por la gran relación que mantenían ambas cuando vivía la chipionera.

Rocío Jurado tenía en gran estima a la Campos, y el cariño era recíproco. Rocío Jurado fue una adelantada a su época y una gran mujer", decía hace tiempo Borrego.

Rociíto entró en Sálvame para confirmar su presencia en la Sálvame Fashion Week, y los colaboradores, en este caso Patiño, le preguntó por otro tema en cuestión.

Hablamos del motivo de la ausencia de Rocío y Fidel de la boda de José María Almoguera, hijo de la tertuliana. "Yo sé que no le ha molestado", ha dicho la madrileña.

Rocío Jurado y la llamada de su hija, que provoca que se derrumbe

Al ver que la hija de Jurado tiraba balones fuera, Patiño le ha preguntado lo siguiente. "¿Si se casa Alejandra Rubio, irías a su boda?".

"Si las circunstancias fueran las adecuadas, seguramente, iría a la boda de Alejandra o la de la hija de Carmen", ha sostenido Carrasco.

Tras una despedida un tanto incómoda, todos han visto como a la Borrego le pasaba algo. "Se te ha traspuesto la cara, Carmen", ha opinado Gema López, algo que ha negado la afectada.

"Yo ayer te veía desde casa y me impactaba verte", le ha dicho Patiño, y en ese momento la tertuliana se ha roto por completo.

"Me hubiera gustado que alguien de mis colegas hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo. Todo no puede ser una mierda en una boda para mí tan importante, ¿Nada bueno tiene que decir nadie? Llega un momento que duele", ha confesado llorando a lágrima viva.

Muy afectada tras la puñalada de la hija de Rocío Jurado

"Me parece feo por él, porque José no se lo merece. Han trabajado mucho por esa boda. No he querido saltar porque sé que a él no le gusta, pero no he podido más", proseguía.

Además, la afectada ha contado que su hijo ya le ha llamado preocupado varias veces desde su luna de miel. "Está de viaje de novios, me da pena que estén allí y que lo único que hagan sea pensar en lo que dicen del día más bonito de su vida".

Carmen ha contado que lo que más le duele ha sido que "se le haga de menos" a sus dos hijos. Tras sus palabras, Carmen Alcayde ha dado su apoyo tras romper a llorar en directo como pocas veces la habíamos visto antes.

"Creo que no lo ha hecho para hacerme daño, pero me ha hecho daño"

Así las cosas, ha querido dejar claro que no le parece nada bien que Rocío haya hecho esas declaraciones tan duras. "No ha sido por mí, sino por mis hijos. Tú puedes ir a la boda que tú quieras. Aunque me parece que con el conflicto que se ha montado, que digas que sí irías a la de Alejandra, no me ha parecido bien".

"Hoy era bastante inoportuno para mí y para mis hijos, y me ha dolido. Yo creo que no lo ha hecho para hacerme daño, pero me ha hecho daño". Así se ha expresado la hija de María Teresa sobre las palabras de la hija de Rocío Jurado.

Tras acabar su 'speech', la hija de María Teresa Campos ha sido ovacionada de forma atronadora por el público presente en el plató.