Carmen Borrego llama a la Guardia Civil en la boda de su hijo para frenar el desastre

Carmen Borrego ha hecho realidad su sueño, pero ha pagado un precio demasiado caro y está recibiendo demasiadas críticas. Su hijo José María Almoguera se ha casado en una finca situada a las afueras de Madrid porque había vendido la exclusiva a una boda. Era un recinto privado y plagado de seguridad, pero alguien ha traicionado a la familia y el negocio de la colaboradora corre peligro.

Carmen Borrego, siguiendo los datos publicados en Informalia, había cerrado un contrato que podría superar los 30.000 euros. Su intención era compartir la boda de su hijo con una publicación en concreto, pero ahora hay muchos medios que tienen fotografías. “La exclusiva peligra porque hay agencias que tienen el material, de hecho la revista ha intentado parar las imágenes”, explica José Antonio Avilés.

| GTRES

Carmen Borrego descubrió a José Antonio Avilés trepando por un muro para intentar hacer fotografías y cortó por lo sano para evitar el desastre. En el pasado fueron compañeros, pero no consiente que nadie arruine el negocio de José María, por eso llamó a la Guardia Civil. Este gesto ha sorprendido a todos, especialmente a Emma García, presentadora que ha trabajado con Borrego.

Carmen ha traspasado ciertos límites y lo peor es que su esfuerzo no ha merecido la pena porque hay periodistas que tienen las fotos. “Esa exclusiva se puede reventar antes del miércoles porque hay material hecho por invitados”, explica Avilés. Lo peor de todo es que algunos directivos de la prensa del corazón están molestos por el comportamiento que ha tenido el clan.

“Hay mosqueo por parte de los medios de comunicación con la familia Campos”, anuncia José Antonio Avilés en Viva la Vida. “Os puedo confirmar que una persona que estuvo en la boda ha comercializado una batería de 13 fotografías. Se han vendido y van a salir publicadas en un digital”.

Carmen Borrego sorprende a su sobrina

Carmen Borrego confió en los amigos y familiares de José María, pero se dio cuenta de que había hecho mal porque estaban filtrando datos. Conoce el mercado del corazón mejor que nadie y sabía que su hijo iba a perder mucho dinero como alguien hablara más de la cuenta. Su actitud sorprendió a Alejandra Rubio, quien ha confesado que su tía no disfrutó demasiado del enlace.

| Mediaset

“Ayer estaba muy enfadada y yo lo puedo entender, no disfrutó mucho de la boda porque estaba muy nerviosa”, comenta Alejandra. La joven trabaja de colaboradora en el programa de Emma García, así que se ha visto obligada a explicar ciertos detalles del evento. Eso sí, no ha traspasado los límites porque sabe que hay mucha tensión y no quiere perjudicar la famosa exclusiva.

Alejandra Rubio ha desvelado que Paola, la mujer de primo, le dedicó un bonito discurso que llenó de emoción a todos los presentes. “Le dijo que era el mejor hombre que iba a encontrar su vida y que era muy feliz”.

▶️ Terelu Campos, en shock al escuchar que Alejandra Rubio está embarazada

Borrego está preocupada porque no quiere que nadie le haga perder dinero a José María, pero ya no puede evitar la tragedia. Llamó a la Guardia Civil para aumentar la seguridad del evento, aunque sus verdaderos enemigos estaban dentro de la finca.

Carmen Borrego está en tensión: “Lo van a respetar”

Carmen está deseando que llegue el miércoles, fecha en la que salen publicadas las tres revistas más importantes del país. Una de ellas ha pagado por la exclusiva de su hijo y Pilar Vidal, periodista y colaboradora de Viva la Vida, tiene información. Asegura que Borrego debería estar tranquila porque nadie va a ensuciar el negocio.

“Yo creo que todos los medios lo van a respetar, sobre todo los escritos. Es que hoy cualquiera con un móvil es un paparazzi”, explica Pilar. La experta es directora de la sección de corazón de ABC y ha tenido acceso a las imágenes, pero las ha rechazado.

Sergio Pérez, reportero y colaborador de Telecinco, tiene contacto directo con varias agencias de prensa. Garantiza que Borrego ha tenido más de un problema porque sobre la mesa hay demasiada información que debería ser un secreto. “Esta semana ha habido más de una tensión y ha habido una llamada”, desliza en el programa de Emma García.