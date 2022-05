Rocío Flores ya no puede esconder más que la relación ha terminado

Rocío Flores ha tenido que hacer frente a varias situaciones complicadas por las polémicas que se han desatado en su familia. La actual colaboradora de El programa de Ana Rosa se ha visto envuelta en varias informaciones de las que ha tenido que pronunciarse. Una de ellas, su actual relación con Olga Moreno después de la entrevista que concedió la ganadora de Supervivientes en la revista Semana.

Tras varios meses de silencio, la exmujer de Antonio David Flores decidió hablar de su situación sentimental en dicha cabecera. Sus declaraciones no dejaron indiferentes a nadie, ya que fueron muy reveladoras en cuanto al momento de la separación. De este modo, Rocío Flores manifestó su opinión acerca de la exclusiva pocas horas después de haber sido publicada.

"Me encuentro muy decepcionada y sorprendida", espetó Rocío Flores durante una de sus colaboraciones en el programa matutino de Telecinco. Y es que, aunque la joven no criticó lo que decía la andaluza, no vio bien la forma en la que hizo todo. Desde entonces, muchos han sido los rumores sobre un distanciamiento en su relación.

Una información que Raquel Bollo ha desgranado en Viva la vida. La amiga de Isabel Pantoja, que mantiene una estupenda relación con Olga Moreno, ha explicado cómo se siente la exmujer de Antonio David Flores. "Ha cedido mucho", declaraba la tertuliana haciendo referencia a la ganadora de Supervivientes 2021.

En ese momento ha sido cuando Bollo ha contado a Emma García cómo se siente su amiga. "Olga ha tragado en muchas cosas, pero ha sido ella quien necesita su tiempo", confesaba ante la atenta mirada del resto de colaboradores. Fue ahí cuando afirmó que la relación entre Olga Moreno y Rocío Flores no pasa por su mejor momento: "La relación no está rota pero…".

Las últimas polémicas de Rocío Flores

Unas declaraciones que evidencian que poco queda de la estrecha relación que mantenía la andaluza con Rocío Flores. A esto se le suma la reacción de Olga Moreno tras ser preguntada por la prensa sobre el tema. Con cara seria y sin articular palabra, la exmujer de Antonio David Flores no desmiente que estén atravesando un complicado momento.

Y todo podría ir a peor, ya que próximamente acudirá a Déjate querer donde con Toñi Moreno abordará las polémicas de los últimos meses. Allí tendrá la oportunidad de desgranar cómo se ha sentido todo este tiempo o cómo ve la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. Incluso podrá hablar del acercamiento que ha habido entre la periodista y Rocío Flores.

La sobrina de Gloria Camila ha tenido que hacer frente, además, a la supuesta infidelidad de Manuel Bedmar. Sálvamepublicó unos audios en los que el novio de Rocío Flores mantenía una picante conversación con otra chica. Asimismo, la susodicha se sentó en el polígrafo y este le dio la razón.

La reacción de Rocío Flores se hizo esperar, pero llegó. Unos días después de que se publicasen esas notas de voz, la tertuliana confesó que seguía su noviazgo con Manuel Bedmar. "Mi vida sigue exactamente igual con mi novio", relataba la joven desde El Programa de Ana Rosa.

Rocío Flores aseguró que no va a entrar en estas polémicas: "No he hablado de mi relación y no lo voy a hacer". Además, añadió que "después de todo lo que llevo pasado, esto es mínimo". Algo muy distinto a lo que le ha pasado con Olga Moreno, ya que están distanciadas.