Raquel Sánchez Silva y las lágrimas que confirman que está todo perdido

Raquel Sánchez Silva lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero nunca había tenido tanta popularidad. Ha participado en El Desafío, un concurso de Antena 3 que se ha convertido en el producto estrella de la pequeña pantalla. Los espectadores pensaban que la presentadora iba a alzarse con la victoria, pero ha perdido el premio en el momento más inesperado.

Raquel Sánchez Silva ha quedado en tercera posición dentro de El Desafío y un miembro del jurado se ha emocionado con su fortaleza. Estamos hablando de Pilar Rubio, quien lloró al descubrir que su compañera no iba a ganar el concurso. Cometió un fallo en la prueba final y fue desclasificada, pero hasta ese momento su comportamiento había sido impecable.

Raquel se siente halagada, pues ha conseguido que el público se ponga de acuerdo en algo: todos piensan que es una mujer luchadora y valiente. Pilar Rubio le mandó un mensaje y no se molestó en esconder sus lágrimas, estaba triste con la derrota de la comunicadora. “Me duele más a mí que a ti”, le explicó la mujer de Sergio Ramos visiblemente afectada.

Raquel está orgullosa de lo que ha conseguido dentro del concurso, a pesar de que lo ha perdido todo en el último momento. El premio eran 30.000 euros que debían ser destinados a alguna asociación benéfica, algo que ha motivado mucho a los concursantes. El ganador del juego ha sido el modelo Juan Betancourt, quien ha obtenido una valoración excelente en su último desafío.

Raquel Sánchez Silva ha atravesado momentos bastante delicados porque hace nueve años su marido Mario Biondo perdió la vida de forma repentina. Su antigua familia política empezó a conceder entrevistas y a verter acusaciones que no dejaron en buen lugar a la presentadora. Lamentablemente la muerte de Mario no es un caso cerrado y todo hace pensar que lo peor está por llegar.

Raquel Sánchez Silva envía un mensaje importante

Raquel sabe que ya no puede hacer nada, está todo perdido y el ganador de El Desafío es su compañero Juan. Ella ha hecho todo lo posible para alzarse con la victoria, así que está tranquila porque sabe que se ha ganado el cariño del público. Por eso le ha enviado un mensaje al modelo dándole la enhorabuena por lo que ha conseguido y por haber ayudado a una asociación benéfica.

La presentadora se está preparando porque sabe que el próximo 30 de mayo se cumplirán 10 años del fallecimiento de su marido. La familia Biondo, sus mayores rivales, volverán al ataque porque piensan que el suceso está plagado de sombras. Según informa el portal Vozpópuli, las autoridades han centrado la investigación en las redes sociales de Mario, concretamente en su cuenta de Facebook.

Raquel Sánchez Silva prefiere no entrar en polémicas, por eso ha puesto en manos de sus abogados las acusaciones que ha recibido. Los padres de su marido, sus antiguos suegros, piensan que no está contando la verdad porque tiene algo que esconder. Gran parte del público ha empezado a sospechar de ella, pero no hay ninguna prueba que le obligue a estar preocupada.

Raquel Sánchez Silva se prepara para el gran momento

Raquel es consciente de que los padres de Mario Biondo volverán al ataque el próximo 30 de mayo, fecha del aniversario de la muerte. Santina, madre del fallecido, concedió una entrevista en el programa Todo es verdad e intentó justificar sus sentimientos. Promete que no le guarda rencor a la presentadora, simplemente quiere saber qué pasó con su hijo.

“Nunca hemos dicho que Raquel mandase a nadie matar a Mario, solo digo que ella nunca nos ha ayudado a buscar la verdad. En España hemos pedido la reapertura del caso y ella se ha opuesto en dos ocasiones. Yo solo quiero saber lo que le pasó a mi hijo”, declaró Santina en un tono contundente.