Rocío Flores ya no puede esconder el whatsapp que destapa la verdad

Rocío Flores todavía sigue alucinando con todo lo que ha sucedido este miércoles. Y es que, para ella, la separación de Olga Moreno y su padre es una herida que todavía no ha cicatrizado.

La influencer siempre ha estado muy unida a la ganadora de Supervivientes 2021, por eso, la nueva exclusiva de la sevillana ha sido la gota que ha colmado el vaso.

| Europa Press

Nada más enterarse de la entrevista que Olga le ha concedido a la revista Semana, Rocío Flores ha explotado en directo. Durante su intervención en El programa de Ana Rosa de este 27 de abril, la joven ha asegurado que se siente "superdecepcionada y muy sorprendida" con la ex de su padre.

Horas más tarde, en Telecinco se ha producido uno de los encuentros más esperados de la televisión española. Rocío Flores y Marta Riesco se han visto las caras públicamente tras meses sin dirigirse la palabra.

Este esperado momento se produjo en el plató de Ya son las ocho. Durante la emisión de este formato vespertino de Mediaset, estas dos ex amigas han hablado, entre otras cosas, de la forma en la que se enteraron de la entrevista de Olga Moreno.

| Telecinco

Mientras que la periodista ha asegurado que no se enteró por su pareja, sino que fue gracias a Joaquín Prat y al programa en el que trabaja, la tertuliana ha tenido que dar alguna que otra explicación más.

Y es que, la credibilidad de Rocío Flores quedó en entredicho hace unos meses cuando salieron unas comprometidas conversaciones con su representante. Por eso, la hija de Antonio David ha tenido que hacer público un mensaje que deja al descubierto toda la verdad.

Rocío Flores revela la conversación

Rocío Flores está harta de que siempre se cuestionen sus palabras, por eso no ha tenido problemas en desvelar una conversación que mantuvo con su padre nada más enterarse de la entrevista de Olga Moreno.

Aunque ha asegurado que Antonio David sabía que su expareja iba a protagonizar el último número de Semana, el resto de colaboradores han comenzado a discutir por las fechas. Por eso, la influencer no ha tardado en sacar su móvil para resolver todas las dudas.

| La Noticia Digital

"Yo sabía de la propuesta de la entrevista, pero no cuándo la iba a hacer y menos del contenido. Sé del contenido, el lunes por la noche", ha leído la joven. "Yo no miento. Lo acabo de explicar",

Además, Rocío Flores también ha asegurado que Olga no se lo contó antes por qué no encontró el momento de decírselo en persona.

Rocío Flores recula

Rocío Flores no ha tardado en rectificar las palabras que pronunció en El programa de Ana Rosa sobre Olga Moreno. Y es que, durante su intervención en el matinal de Telecinco, la joven fue muy dura con la empresaria.

"Jamás pensé que diría esto, pero me siento superdecepcionada y muy sorprendida", aseguró. "Sí, estoy muy decepcionada, no tanto por lo que dice, sino por la manera en la que se ha hecho todo".

Horas después, Rocío Flores ha querido explicar estas palabras en Ya son las ocho. La colaboradora ha asegurado que no tiene nada en contra de Olga moreno, más bien todo lo contrario, pero que lo que realmente le han molestado son las formas.

| Mediaset

"Esta mañana estaba en una situación de nervios porque cuando llego me entero de que hay más entrevista. Tengo que entrar en plató tomándome varias tilas", ha contado. "Lo que me ha molestado es que no se me haya comentado que se iba a hacer esta entrevista antes del cumpleaños de mi padre".

"No le voy a quitar a lo que tenga razón en esa entrevista, es el hecho de no haberme comentado a mí nada. Siempre hemos estado muy unidas. Al igual que cuando he tenido que hablar con él le he dicho lo que tenía que decir, me parecía honesto decir esto", ha explicado a continuación.