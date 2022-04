David Flores Carrasco descubre la auténtica cara de Fidel Albiac

David Flores Carrasco está muy pendiente de todo lo que acontece entre los seres que más quiere en su vida. En su caso, hay dos bandos claramente definidos, con él en el centro y como principal y (casi único) nexo de unión.

Por un lado, David Flores Carrasco ve como su padre no sale de una para meterse en otra. Lo último, las polémicas declaraciones de la todavía mujer de Antonio David, Olga Moreno, en una conocida revista.

Por otro lado, el hijo de Rocío Carrasco ve como su madre, tras el vendaval provocado su paso por televisión, ha cambiado su vida radicalmente.

Rociíto ha retomado su vida social, sus proyectos y eventos varios. Su imagen está muy alegada de aquella mujer deprimida y esquiva que vivía amargada por las perrerías de su exmarido.

| GTRES

Rocío Carrasco es una mujer nueva y de su pasado únicamente se ha quedado con lo bueno, que tiene nombre y apellidos: Fidel Albiac

Fidel Albiac muestra su mejor cara, para asombro de David Flores Carrasco

Rocío Carrasco ha estado en el Cartuja Center CITE de Sevilla presentando el nuevo concierto en homenaje a su madre. Emulando el que se hizo en Madrid, durante el día de la mujer, Rocíito quiere repetir evento, en este caso en Andalucía.

Será el próximo 11 de mayo y ahora lo han presentado ante la prensa. David Flores ha visto como su madre, ajena a cualquier tipo de polémica, mostraba su mejor cara, ilusionada con este nuevo concierto. Además, en todo momento, dio muestras del amor que siente por Fidel.

Miradas cómplices, besos y gestos de amor que daban cuenta de lo mucho que quiere a su marido. Él, sonriente, relajado, pletórico también era la viva imagen de la felicidad y del amor incondicional que siente por su mujer.

| GTRES

La estampa nos ha recordado a aquellos tiempos en los que David Flores Carrasco, cuando vivía "feliz" con su madre, llamaba a Albiac, Fidelito. Eran tiempos en los que el matrimonio tenía a sus hijos en casa y, a pesar de la sombra de Antonio David, los cuatro se esforzaban por ser felices.

Fidel, siempre alérgico a los focos y a la exposición mediática, tiene en los que le conocen en la intimidad a sus mejores aliados.

Personas como las Campos o Isabel Rábago, que lo han tratado habitualmente, aseguran que es un buen tipo, cálido, afectuoso y con sentido del humor. Nada que ver con el ogro que pintan Ro Flores o el mismo Antonio David.

David Flores Carrasco se entera de las novedades judiciales

Fidel Albiac y Rociíto han querido centrar su aparición pública en el concierto. No obstante, ella no ha rehuido ninguna pregunta sobre las polémicas familiares. Así pues, ha animado a su hija a que no se crea a su padre.

Rocío y Fidel van a por todas en el ámbito judicial y han vuelto a confirmarlo. No descartan "encausar a otras personas", una vez se celebre el juicio por el impago de pensión contra Antonio David. De este modo, el foco judicial se pondría sobre Olga Moreno.

Rocíito también se ha manifestado "preocupada por la situación" en referencia al juicio que David Flores Carrasco tiene pendiente contra ella.

El hijo la demandó por impago de pensión y pide cárcel para ella. Rociíto tiene claro que "el ser (Antonio David) está utilizando al niño para que lo haga".

Con el estreno de la segunda parte de su documental familiar ya confirmado, Rocío tira de ironía ante las preguntas de los periodistas. ¿Vendrá alguien de la familia al concierto?, le preguntaban.

"Venimos mí marido y yo, ¿te parece poco?"