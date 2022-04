Olga Moreno tenía un objetivo oculto con Marta Riesco y lo ha conseguido

Olga Moreno ha sacado la artillería pesada. Harta de que su relación con Antonio David Flores sea uno de los platos principales de la prensa del corazón de nuestro país, la empresaria ha decidido coger el toro por los cuernos. Y su primera víctima ha sido Marta Riesco.

Para la ganadora de Supervivientes 2021, la reportera de El programa de Ana Rosa es la representación viviente de su desdicha, por eso no ha tenido reparos en cobrarse su venganza.

| GTRES

Durante todos estos meses, Olga Moreno ha tenido que ver cómo su exmarido y la periodista presumían de su amor públicamente. Y, a pesar de que su relación no está pasando por uno de sus mejores momentos, la sevillana no está dispuesta al olvidar lo que ha sucedido.

Ahora, ha tenido la oportunidad de devolverles el golpe a estos dos personajes televisivos. Y es que, desde hace un tiempo, la madrastra de Rocío Flores tenía un objetivo entre manos que, por fin, ha podido realizar.

Olga Moreno le da a Marta Riesco donde más duele

Olga Moreno ha roto su silencio. La exsuperviviente ha decidido contar todo lo que ha vivido junto Antonio David Flores y lo ha hecho de la mano de una de las revistas del corazón más importantes de nuestro país.

La madre de Lola ha concedido una entrevista a Semana en la que ha hablado de cómo se enteró de la infidelidad de su expareja con la periodista de Mediaset España.

Sin duda, esta noticia no ha sido muy bien recibida por la reportera que, nada más enterarse de su existencia, no ha podido ocultar su malestar.

Para Marta Riesco, este bombazo supone otro duro golpe en su vida. Y es que, ahora que había conseguido reconciliarse con el amor de su vida, esta entrevista le ha caído con un jarro de agua fría.

| Mediaset

Según ha podido saber el portal de noticias Informalia, la joven está "rota, nerviosa y muy alterada"; y no es para menos. Durante esta conversación, Olga Moreno ha calificado a su rival como "la otra", algo que de seguro no le ha sentado demasiado bien.

Pero, sin duda, lo que más le ha dolido a la colaboradora de televisión es la forma en la que se ha enterado de la noticia. Y es que, Antonio David no ha sido el que se lo ha comunicado, sino Joaquín Prat y el programa en el que trabaja.

▶️ Olga Moreno suelta la bomba en una exclusiva: Duras declaraciones contra Marta Riesco y Antonio David Flores

Tal y como ha informado este medio de comunicación, él no tenía ni idea de la exclusiva y mucho menos de las cosas que ha contado su ex.

"Estaba superalterada y nerviosa. Sentía que otra vez su vida se tambaleaba. Marta se pone así porque nada de lo que pasa en su relación es previsible. Todo escapa a su control y su chico tampoco sabe tranquilizarla. La situación es muy complicada", han asegurado personas cercanas a Marta.

Olga Moreno habla sobre la conversación que mantuvo con Marta Riesco

En la entrevista para Semana, Olga Moreno ha hablado, entre otras cosas, de la conversación que mantuvo con Marta Riesco minutos después de enterarse de su relación con Antonio David.

| España Diario

Tras ver las fotografías en las que aparece el excolaborador de Sálvame saliendo de la vivienda de la reportera, la sevillana no se lo pensó dos veces y fue a casa de Rocío Flores para pedirle explicaciones. Una vez allí, se produjo la llamada.

"Hubo una llamada desde el teléfono de David el mismo día de aquellas fotos, pero fue un arrebato mío. Él me había mentido y yo no me lo merecía, creo que nadie le va a amar como le he amado yo", ha asegurado. "Aunque si no estuvieran los niños yo le hubiera mandado bien lejos".