Rocío Flores manda el mensaje que confirma el fracaso de su padre

Rocío Flores ha pasado de no querer saber nada de los medios de comunicación, a ocupar diariamente las portadas y titulares de todas las revistas. No es para menos si tenemos en cuenta las últimas trifulcas en las que se ha visto envuelta por culpa de su familia.

Sin embargo, esta vez, ser el centro de atención se la ha buscado ella sola. Hace tan solo unas horas publicaba algo que no dejaba en muy buen lugar a su padre. ¿Qué pensará Antonio David Flores de todo esto?

Rocío Flores se lo deja muy claro a su padre

Después de que Antonio David anunciara su separación con Olga, y empezara a salir con Marta Riesco, la relación entre padre e hija se tambaleó. Esa fuerte unión de la que ambos se enorgullecían llegó a peligrar.

La joven no entendía lo que estaba pasando y los actos, así como las declaraciones de su padre no ayudaban a que lo hiciera. Ahora, se rumorea que Rocío Flores vuela libre. Su relación con Olga Moreno no es la misma y con su padre, tampoco.

Por mucho que se empeñe padre e hija en demostrar lo contrario, el último movimiento de Rocío Flores le ha delatado.

El mensaje que delata a Rocío

Acostumbrada a viajar por motivos de trabajo, Rocío Flores hizo partícipes a sus seguidores de lo que presenció en su último trayecto en tren. Sin saber que lo que escribía se iba a convertir en viral, Rocío Flores se desahogaba.

En el texto, la joven hacía alusión a una pareja de abuelos que, a pesar de reconocerla, le trataron como una más. “Llevo todo el viaje en una mesa de cuatro frente a un matrimonio de personas mayores”, comenzaba.

Rocío agradecía en este mensaje la atención que la pareja había puesto en ella, algo que jamás le había ocurrido. “Llevo muchas horas de trenes, pero jamás me había encontrado con un matrimonio con tanta complicidad”, seguía.

Rocío y la pullita a su padre

El plato fuerte del texto llegaba al final, cuando la joven confesaba no haber vivido jamás tal complicidad. “Se me saltan las lágrimas, llevan todo el viaje mirándose el uno al otro. Quizás esto debería ser normal pero no lo veo en a menudo”, concluía.

Tras escribir esto y publicarlo en sus redes sociales, muchos coincidieron en que estas palabras se dirigían a su padre. El ex guardia civil no ha tenido buenas decisiones en los últimos días. Su relación con sus hijos está peor que nunca al igual que con Olga Moreno y Marta Riesco.

Rocío Flores no lo está pasando bien

Era normal que un día cualquiera Rocío estallara. Después de enfrentarse al documental de su madre, la separación de su padre y la infidelidad de su pareja, se siente decepcionada con Olga Moreno.

La empresaria era su apoyo fundamental, incluso después de separarse con su padre. Sin embargo, su relación se ha visto mermada después de que Olga decidiera protagonizar una exclusiva.

Concretamente la de la revista Semana, donde habló de sus sentimientos tras seis meses separada de Antonio David Flores. Al parecer, a Rocío Flores no le gustó enterarse de esta exclusiva al mismo tiempo que la opinión pública. Un motivo más que suficiente para que la joven desconfiara desde ese momento de Olga Moreno.

Ahora, la familia está más separada que nunca, y Rocío sigue labrándose sola su camino profesional.