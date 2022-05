La enfermedad en casa de Ortega Cano, a la luz por un error de su hija Gloria

José Ortega Cano está acostumbrado a lidiar con la presión periodística, pues ha estado casado con la cantante más famosa del país: Rocío Jurado. El viudo de 'la más grande' tiene un nuevo problema porque Gloria Camila ha compartido una información delicada.

La gran víctima de la situación ha sido Marina, la persona que ayuda al torero en las tareas domésticas.

José Ortega Cano ha vendido su vida privada en muchas ocasiones, pero no tiene intención de comprometer a sus seres queridos. Por eso nunca ha hablado de la enfermedad que padece Marina: vitíligio, un trastorno que provoca manchas en la piel. Solamente afecta al 1% de la población y no existe ningún tratamiento que consiga erradicar su existencia.

Ortega Cano adora a su empleada del hogar, de hecho pasan mucho tiempo juntos y es un miembro más de su familia.

Ana María Aldón, mujer del maestro, publica bastante contenido de ella, pero siempre ha tenido cuidado de no dejar al descubierto su secreto. Gloria ha compartido unas imágenes enfocando a sus manos y el público se ha dado cuenta de que padece el citado trastorno.

Ortega Cano está atravesando un momento delicado porque ha descubierto que Rociíto, hija de su primer amor, ha pasado a la acción. Ha abierto un museo en Chipiona, tierra natal de la cantante, para honrar la trayectoria de 'la más grande'. Este proyecto ha removido muchos sentimientos y todo hace pensar que terminará desatando una nueva guerra.

Gloria Camila también ha liderado varias causas para rendir homenaje a la figura de su madre Rocío Jurado, aunque ella ha sido mucho más discreta. En los últimos meses se ha ganado el corazón del público porque trabaja de colaboradora en Telecinco y ha demostrado su verdadera identidad. No le tiene miedo a nada ni a nadie y siempre intenta aclarar los escándalos que perjudican a su familia.

José Ortega Cano tuvo que ir al hospital

Ortega Cano es consciente de que Marina padece una enfermedad y está muy pendiente de ella porque es mucho más que una empleada. Una de las primeras salidas que hizo en 2022 fue al hospital, pues tuvo que llevarla a urgencias porque necesitaba ser atendida por los médicos.

Este último mal no tuvo nada que ver con el vitíligio, pero preocupó al marido de Ana María Aldón.

Ortega montó en el coche a Marina el 1 de enero y le llevó al médico para quedarse tranquilo, imágenes que fueron muy comentadas. “La que está malilla es ella, yo no”, tuvo que explicar cuando los periodistas le vieron entrar en urgencias. El diestro está atento a las necesidades de los suyos y se preocupa por ayudar siempre que tiene ocasión.

Gloria Camila disfruta de una relación estupenda con la mujer que trabaja en casa de su padre, no tenía intención de desvelar su trastorno. “Me das vida”, le ha dicho en las imágenes que demuestran que su piel está plagada de manchas.

La joven ha ganado mucho protagonismo en las redes sociales y está intentando publicar un contenido de categoría.

José Ortega Cano ha pedido ayuda

Ortega Cano conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, por eso les ha pedido algo a los suyos. No quiere que nadie alimente el conflicto con Rociíto, la situación es grave y no tiene intención de defenderse en los platós de televisión. Por ese motivo Gloria Camila intenta ser prudente y no dar demasiada información, a pesar de que sí aclara muchas dudas.

Gloria es el gran apoyo del maestro, pasan mucho tiempo juntos y disfrutan de un vínculo envidiable. Juntos han logrado que José Fernando, el hermano mayor, supere los problemas que tenía con ciertas adicciones. Está ingresado en un centro, pero todo hace pensar que terminará el tratamiento más pronto que tarde.