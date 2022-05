Rocío Carrasco, preocupada al saber el estado de su única hermana

Rocío Carrasco está muy preocupada por su hermana pequeña tras enterarse de la triste pérdida que ha sufrido en las últimas horas. Este sábado, 7 de mayo, el Deluxe anunció que José Luis Losa, compañero de Gloria Camila en Supervivientes 2017, había fallecido.

El director del Periódico Digital de Albacete, Javier Romero, entró en directo en este programa para informar sobre lo sucedido. "Hay una consternación tremenda", aseguró sin dar muchos detalles de lo sucedido.

Y es que, hace apenas unos meses, José Luis Losa tuvo que pasar por uno de los momentos más traumáticos de su vida: la muerte de su mujer Inma que falleció a causa de un infarto repentino.

Desde entonces, el exparticipante de Masterchef no consiguió levantar cabeza. Ahora, la hermana de Rocío Carrasco y el resto de sus seres queridos lloran su pérdida. "Ha intentado vivir, pero la pena le ha podido", afirmó Iván González, dando alguna pista de su muerte.

Rocío Carrasco, muy preocupada por su hermana

A pesar de no tener ningún tipo de relación, Rocío Carrasco no ha podido evitar preocuparse por Gloria Camila tras enterarse de la muerte de José Luis Losa.

Y es que, ninguno de los exconcursantes de este reality de supervivencia esperaban toparse con esta triste noticia. Durante la entrevista de Kiko Rivera en el Deluxe, el formato paró para informar que el ganador de Supervivientes 2017 había muerto tan solo unos meses después que su mujer.

Como era de esperar, varios personajes públicos y prácticamente todos sus compañeros de edición no tardaron en reaccionar ante esta desgarradora noticia.

La hermana de Rocío Carrasco fue una de las personas cercanas a José Luis durante su estancia en Honduras, por eso no quiso dejar pasar la ocasión para despedirse de él como se merece.

"No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente. No tengo palabras. Pensar que hasta hace un mes estuve hablando contigo... Qué pena, la vida da golpes y a veces no somos capaces de levantarnos. Otro ángel en el cielo", escribió en su cuenta de Instagram.

Rocío Carrasco lee otros comentarios

La hermana de Rocío Carrasco no ha sido la única que ha querido expresar su dolor a través de las redes sociales. Alba Carrillo, otra de las participantes de Supervivientes 2017, ha acudido a su cuenta de Instagram para dar el pésame a la familia.

La colaboradora de Ya es mediodía y Ya son las ocho ha sido una de las primeras en mostrar su dolor ante esta inesperada pérdida.

"La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón", ha escrito junto a una foto de ellos.

"Ojalá nos enseñaran desde pequeños a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle", ha dicho a continuación una de las mejores amigas de Rocío Carrasco.

"Ojalá la vida no doliera tanto a veces y se hiciera carga insoportable. Ojalá clases de corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis", ha terminado la tertuliana.

Por su parte, Juan Miguel Martínez no ha podido contener el llanto al despedirse de su gran amigo. Y es que durante su paso por los Cayos Cochinos, estos dos hombres consiguieron forjar una bonita amistad que siguió tras su regreso a España.

"Hace una semana hablábamos y me contaba proyectos que tenía de futuro. Un amigo, un excelente compañero, siempre tuvo gestos muy bonitos conmigo. Ya estás con tu querida Inma. Disfruta del viaje", escribió junto a una foto del matrimonio.