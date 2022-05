El desgarrador funeral de José Luis Losa contado por su madre

La muerte de José Luis Losa dejaba consternados a los seguidores de Supervivientes. El pasado sábado, a última hora de la tarde, El Digital de Albacete publicaba la noticia que menos podíamos esperar sobre el ganador del famoso reality en 2017.

Recibíamos la triste noticia del fallecimiento de José Luis Losa, a los 47 años. Un hombre que también fue, en su día, tercer finalista de MasterChef. Una dolorosa pérdida que se producía solo tres meses después de la inesperada muerte de su mujer, Inma Simarro, a causa de un infarto.

| Mediaset

La noticia ha sido todo un mazazo para todo Telecinco, ya que era un personaje especialmente querido en la cadena, y muy admirado por sus compañeros de edición.

El emotivo funeral de José Luis Losa contado por Luisa, su madre

El funeral por el descanso de José Luis se celebró este domingo por la tarde en Munera, el pueblo donde residía.

Hasta ese punto de la geografía española se desplazó un equipo de Viva la vida. Allí estuvieron para dar el último adiós a José Luis Losa y arropar a su familia en estas horas tan dolorosas para ellos.

| Mediaset

Tras el emotivo funeral, Luisa, la madre de José Luis, e Inmaculada, su hija, han hablado para los micrófonos del programa de Emma García. Ambas le han dedicado unas palabras a su padre fallecido que sobrecogieron a la propia presentadora.

"Esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta", confesó la madre del exsuperviviente. "Él no ha podido con la muerte de su mujer, ha sido superior a él (…) Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía", dijo visiblemente emocionada.

Inmaculada, que ha despedido a su madre y a su padre en apenas tres meses, no fue menos en su homenaje a Losa. Tras agradecer a la prensa todo el cariño mostrado, la joven ha contado que en su familia "no nos esperábamos la muerte de mi madre. Era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos", decía destrozada.

José Luis Losa siempre tuvo los pies en el suelo

Algo que siempre tuvo claro José Luis, es que, pese a haber quedado finalista en el talent culinario y haber ganado el reality de supervivencia de Telecinco, no iba a cambiar. Tuvo los pies en el suelo y no se dejó seducir por el foco mediático. Siempre prefirió vivir junto a Inma, su mujer, y sus dos hijos, en Albacete.

| Mediaset

Inma y José Luis empezaron juntos desde que eran adolescentes y se enamoraron a primera vista. "La única lectura positiva que se puede hacer de esto es la historia de amor tan bonita que ellos tuvieron. Él se negó a vivir sin ella, ahora van a estar juntos para toda la eternidad", comentó ayer Isabel Rábago.

"Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres. Nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando estén donde estén", quiso apuntar Inmaculada.

Su última aparición pública fue reveladora

Hay que recordar que José Luis Losa fue invitado hace apenas un mes en Sálvame para contarle a la audiencia de Telecinco cómo sobrellevaba la vida tras perder a su mujer Inma.

“Ha sido inesperado, un palazo, ella llevaba una vida muy sana”, confesó, asegurando que la vida era actualmente muy “dura. Cuando llego a casa me hundo entero”, dijo, dejando claro que lo estaba digiriendo como podía y con la ayuda de psicólogos y psiquiatras.