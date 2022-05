Roberto Leal lo para todo para mandar un serio aviso a los suyos

Roberto Leal es un presentador que destaca por su simpatía y buen talante, pero en ocasiones, tiene que poner las cosas en su sitio en el fragor de la batalla en Pasapalabra. Y así lo hizo con un miembro de Los Morancos, invitados esta semana al concurso de Antena 3, que se llevó una reprimenda del presentador andaluz.

Pasapalabra es el concurso más visto de Antena 3, liderando su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media.

A día de hoy, Orestes y Marian compiten frente a frente. El mes pasado, el concurso vio como Jaime fue derrotado en 'La Silla Azul' tras 102 programas peleando por el bote. Tras un segundo error, Roberto Leal tenía que decir adiós al concursante, siendo este un momento muy difícil para el programa.

Roberto Leal le para los pies a uno de sus invitados

Marian, la nueva concursante, ya ha demostrado su gran destreza para resolver palabras. Y Orestes sabe que será una dura rival a batir. Aun así, el veterano concursante sigue siendo superior a sus rivales y destaca por encima de todos en 'La Pista Musical'.

El caso es que con la visita de Los Morancos, Roberto Leal les ha dado un toque de atención a colación de lo que ha pasado en una prueba.

Todo sucedió cuando César, en el equipo azul, y Jorge, en el naranja, se enfrentaban para conocer de qué canción se trataba. A los pocos segundos de saber la primera pista, la que versa en las primeras notas del tema que deben resolver, Jorge dio al pulsador ante que él.

Tras este momento, Roberto Leal dejó claro que la jugada no era válida al pulsar antes de tiempo. Por lo que su ansia por jugar derivó en un rebote para César.

Roberto Leal se pone serio en 'Pasapalabra'

"Me dicen que te has adelantado, rebote a César", confirmaba el presentador. Pese a todo, no aprovechó la opción y falló al responder "volveré". Ante esta situación, Jorge Cadaval pidió que le devolvieran su turno para responder, pero Leal hizo caso omiso.

"¡No, no vale! Venga, rebote", exigía Jorge. "No, rebote no se puede, porque te has adelantado", le replicaba el conductor del concurso de Antena 3, advirtiendo de que había perdido su turno.

Este hecho enfadó al concursante, quien no quería entender a Leal. "Pero, ¿rebote por qué no?". "Porque te has adelantado. Parece mentira, Jorge, que has venido ya tres veces a Pasapalabra", recalcaba el expresentador de 'OT.

"Esto no vale, me voy. Ya no concurso más"

Jorge, indignado con el presentador, le espetaba que "esto no vale, me voy. Ya no concurso más", Aun así, la prueba siguió su curso y se dio paso a la próxima pista, en la que Leal ponía sobre la mesa un sinónimo del título correcto de la canción.

"Aguantaré". En esta ocasión, Jorge dio al pulsador cuando se lo permitió Roberto Leal y no segundos antes, por lo que por fin dio la respuesta correcta. "Resistiré", contestó el hermano de César Cadaval.

Por último, el equipo naranja se llevó los puntos gracias al cantante y todos los festejaron bailando al son de la mítica canción del Dúo Dinámico.

"Yo tengo que decir que esta canción fue muy escuchada durante toda la pandemia y yo acabé de ella ‘hasta aquí’. Le cogí un poco de manía. Hay otra cosa que tengo que decir y es que me entraba una cosa con otra canción del Dúo Dinámico, la de ‘ya se fue el verano’. ¡Con lo que me gusta a mí el verano!", sentenciaba Jorge Cadaval en el plató de Pasapalabra.