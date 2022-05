Joaquín Prat deja tirada a su persona especial al descubrir sus problemas y huye

Joaquín Prat es el presentador más respetado de Telecinco, uno de los pocos que trabaja en dos programas al mismo tiempo. Su reinado televisivo no conoce fronteras y los espectadores cada vez están más cerca de él, así que no esperaba lo que está sucediendo.

La persona más especial de su trayectoria podría tener problemas legales: Sonia, la directora de El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat lleva mucho tiempo trabajando en televisión, por eso era consciente del revuelo que iba a organizar una de sus reporteras. Marta Riesco ha asegurado que Rocío Carrasco le llamó por teléfono para hacerle una propuesta laboral, noticia que podría no ser verídica. La hija de Rocío Jurado reconoce que está pensando en demandar al programa de las mañanas de Telecinco.

| Europa Press

Joaquín se ha quedado sin palabras al escuchar a Rociíto en Sálvame, quien está realmente molesta por el escándalo que ha organizado Marta.

No sabe quién está detrás de la información de la reportera, pero promete llegar hasta el final del asunto para hacer justicia. “Me voy a enterar porque su directora me lo va a tener que decir en un juicio”, ha explicado la reina de feminismo.

Joaquín ha descubierto que Sonia podría verse obligada a dar explicaciones delante del juez, aunque todavía no hay nada decidido. Prat prefiere huir del escándalo antes de que sea demasiado tarde, por eso dará explicaciones. Nunca ha tenido intención de molestar a nadie y ahora tiene que convencer a Rociíto de esta postura.

| GTRES

Carrasco todavía no ha tomado una decisión, aunque si la historia no se resuelve pronto no tendrá más remedio que denunciar. No consiente que nadie le deje de mentirosa, de hecho ha aportado pruebas que demuestran su honestidad.

Prat ha dado la cara por Marta Riesco y su comportamiento ha decepcionado a Jorge Javier Vázquez, quien no entiende a su compañero.

El catalán cree que debería ser más contundente porque supuestamente Marta no está contando la verdad y eso no beneficia a nadie. Sálvame ha demostrado que la llamada entre la exmujer de Antonio David y su actual pareja no es como se ha contado.

Joaquín Prat podría estar asustado

Joaquín sabe que Sonia, la persona más especial de su trayectoria, está en una situación delicada, pero ese no es su único problema. Los seguidores de Rociíto se han lanzado a las redes y están liderando una peligrosa campaña llamada “Unicorn cómplice de violencia”.

Unicorn es la productora de Ana Rosa Quintana y parte del público ha condenado su comportamiento.

Prat ha sido acusado de haber contribuido a un movimiento que supuestamente está acorralando a Rocío Carrasco. Su compañero Jorge Javier Vázquez el responsable de todo lo que está pasando, pues ha sido él quien ha puesto la teoría sobre la mesa. La guerra entre los comunicadores no ha hecho más que empezar y el amigo de Ana Rosa no piensa quedarse callado.

El presentador de las mañanas de Telecinco entiende el malestar de Rocío, pero lo único que ha hecho ha sido dar voz a un testimonio. La hija de 'La Más Grande' está dispuesta a poner el asunto en manos de la justicia, estrategia que afectaría a la directora de El programa de AR. Lo más probable es que el periodista huya de la polémica porque el asunto se está poniendo cada vez más serio.

La protagonista de Contar la verdad para seguir viva insiste en que ella jamás ha llamado ni hablado con Marta Riesco. “Yo no he hablado jamás con esta chica, es la novia digna del ser. En el fondo me da pena, la pena y el fastidio es que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira”.

Joaquín Prat está en apuros: “Ejercer violencia”

Joaquín es un profesional de primer nivel y no ha cometido ningún error, pero su actitud ha despertado el caos dentro y fuera de Telecinco. Rocío Carraco ha puesto encima de la mesa un debate muy serio, por eso hay tantas opiniones cruzadas.

La hija de la tonadillera piensa que la presunta noticia falsa que han dado sobre ella le está haciendo demasiado daño.

“Lo que no puedes hacer es usar esa mentira que te estás inventando para volver a ejercer violencia sobre mí. Marta Riesco lo lleva haciendo desde que da el bombazo, ella lleva ejerciendo esa violencia desde ese día. Desde ese día ella no deja de retarme”, ha explicado Rociíto bastante molesta.