Roberto Leal le confiesa a su mujer Sara que su futuro está lejos de su casa

Roberto Leal está pletórico por el logro televisivo que protagonizará esta tarde en Antena 3. Y es que el concurso que presenta cada día, Pasapalabra, cumple la cifra de 500 programas en la cadena de Atresmedia.

“Cualquiera diría que ya hemos cumplido 500 programas”, confiesa lleno de orgullo Roberto Leal al diario La Razón. Y es que el comunicador está feliz de poder presentar este jueves en Antena 3 una edición especial del programa más visto de la pequeña pantalla.

El programa de Antena 3 mantiene una media de un 21,5% de cuota de pantalla y 2 512 000 espectadores, cada día. Por tanto, Roberto Leal está más ilusionado que nunca con su presencia en el programa.

“Ojalá, si se me sigue pasando el tiempo así de rápido llegará un momento en que tenga 80 años y siga al frente de Pasapalabra”. Una noticia que no ha sido recibida con agrado por parte de su mujer, Sara Rubio.

Este especial contará con la presencia de ilustres invitados. Pablo Díaz y Sofía Álvarez, ambos ganadores del bote de Antena 3, se batirán en duelo esta tarde.

Pablo Díaz logró hacerse con 'El Rosco' en julio de 2021, llevándose a casa 1 825 000 euros con tan solo 22 años. Para obtener el premio tuvo que concursar durante 260 programas.

Poco después, la psiquiatra de Getxo, Sofía Álvarez, terminaba 'El Rosco' tras 62 programas y lograba 466 000 euros de bote.

Roberto Leal celebra este jueves 500 programas en Pasapalabra

“Veremos sin duda un duelo en la cumbre; en todo lo alto”, cuenta Leal. Este pone en valor que “estamos hablando de los dos concursantes que han alcanzado el bote en estos dos años de concurso. Son supercompetitivos y saben que vienen a jugárselo todo y te adelanto que va a ser un duelo potente”.

Para ponerle un toque diferente al programa de hoy, ambos concursantes tendrán unos compañeros de calado para este día especial. Hablamos de cuatro caras conocidas de diferentes espacios de Antena 3 y La Sexta que no faltarán a la cita de esta tarde. Sandra Golpe y Jorge Fernández, entre otros, serán los encargados de sumar segundos en la parte inicial del programa.

Roberto Leal confiesa que estas 500 entregas “se me han pasado rapidísimo. Ahora echo la vista atrás y me veo al principio... y he vivido tantas cosas bonitas junto al equipo”.

“Ese comienzo tan especial, tan raro, sin público, cómo ha ido cambiando. Todo lo que ha ido pasando en plató y como el programa se ha ido haciendo nuestro”, decía sobre su estreno en plena pandemia.

Lo que significa para Roberto Leal trabajar en el programa de sus sueños

Leal confiesa que le ha cambiado la vida desde que llegó a Pasapalabra. “Además de palabras, que tengo un vocabulario un poquito más amplio y más extenso, he aprendido muchas cosas bonitas. La primera es que, al final, la cultura del esfuerzo se premia”, expone.

“La gente que se ha llevado el bote, tanto Pablo como Sofía, no es gratuito. Hay muchísimo trabajo detrás; hay casi una oposición diaria para prepararse y venir a un programa como este que es tan exigente”.

Por último, sobre el equipo de Pasapalabra sostiene que “siempre hay compañeros que te hablaban de lo bien que se llevaban aquí. Desde el minuto uno, cómo me ayudaron, cómo hemos trabajado juntos y a día de hoy somos amigos”, confiesa el andaluz.