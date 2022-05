Ana Rosa Quintana descubre la mentira que la deja hundida

Ana Rosa Quintana ya no puede más. Y es que, quién le iba a decir a ella que la última polémica de Marta Riesco iba a sacar a la luz uno de los episodios más oscuros que se han producido entre ellas.

En los últimos meses, la reportera de El programa de AR ha dejado de lado su faceta como profesional de la comunicación para protagonizar algunos de los escándalos televisivos más sonados de los últimos tiempos.

Desde que comenzó su relación con Antonio David Flores, la compañera de Ana Rosa Quintana se ha convertido en todo un personaje televisivo. Y claro, esta nueva condición lleva consigo una pesada mochila: la falta de credibilidad.

Durante la visita de Rociíto a Sálvame de este martes, 3 de mayo, se trató precisamente este tema. La hija de 'la más grande' aprovechó la ocasión para tachar a su nuevo rival público de "muy mala" y "mentirosa".

La mujer de Fidel Albiac asegura que la conversación que, según la colaboradora, se produjo durante la comida de Carrasco con Luis Pliego, director de la revista Lecturas, jamás se produjo.

"Llama ella, no llamo yo. Jamás he hablado contigo. Nunca, jamás, en mi vida", ha asegurado Carrasco, justo antes de mostrar las pruebas que echarían por tierra estas declaraciones.

Pero, sin duda, lo que más le ha dolido a Ana Rosa Quintana ha sido la dura acusación que Jorge Javier Vázquez ha vertido sobre su trabajadora. Y es que, todo apunta a que Riesco ha traicionado, una vez más, a 'la reina de las mañanas'.

Ana Rosa Quintana no puede más con la actitud de Marta Riesco

Esta no es la primera vez que Ana Rosa Quintana se entera de que Marta Riesco la ha traicionado públicamente. Hace unos meses, se habló de que la periodista estaría pensando en fichar por la productora de la competencia; algo que no le hizo mucha gracia.

Ahora, la presentadora del matinal de Telecinco se ha enterado de una de las mentiras que ha contado la pareja de Antonio David Flores y que la ha dejado en evidencia ante toda España.

Durante la emisión de Sálvame, Rociíto mostró las imágenes que captaron las cámaras del restaurante donde, supuestamente, se produjo la llamada. "Te tendrían que poner un candado en la boca para que no mientas", espetó con dureza Carrasco.

"A mí me llama la atención que yo he seguido a Marta Riesco durante mucho tiempo y ella decía 'yo nunca miento'. ¿Cómo va a salir de esta? Porque lo tiene muy mal", comentó Kiko Hernández. "Ella no contaba con que el restaurante tenía cámaras e iba a ceder las imágenes. Si fuera ella pediría perdón y diría 'he metido la pata. Ha sido por mi novio'".

Después de demostrar que la reportera había mentido, Jorge Javier Vázquez decidió sacar un embarazoso episodio que vivió Ana Rosa Quintana.

Ya con el ambiente más tranquilo, el colaborador del formato quiso poner en duda las declaraciones de Marta. El tertuliano no entiende cómo Ana Rosa Quintana y el resto de su plantilla se creyeron que Rociíto le había llamado para participar en el homenaje a su madre.

"Pero, ¿cómo pueden decir que nunca miente Marta Riesco? Si le hizo leer a Ana Rosa Quintana un comunicado que era falso. Si se lo hizo a su propia jefa, a Ana Rosa Quintana, que es el top. Pero, ¿cómo podéis decir que nunca miente?", sentenció Jorge, dejando la imagen de Marta Riesco por los suelos.