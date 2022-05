El rechazo que ha dejado con el corazón roto a Roberto Leal

Roberto Leal es protagonista de algo histórico en el mundo de la televisión. Después de dos años siendo el presentador de Pasapalabra, esta semana, ha podido vivir un momento significativo en el plató de Antena 3.

Aunque no ha sido el único en el que ha estado presente, pues hace un mes tuvo que despedirse de Jaime Conde, quien había pasado varios programas grabados junto a él. Asimismo, el concurso, que ya lleva más de 500 programas, no deja de sorprender a los espectadores e, incluso, al mismo presentador.

| Trendings

En la sección de la competición donde se debe adivinar la canción, Diego Guerrero y Álex Adrovese han enfrentado a un duelo. Cuando ha sonado los primeros cinco segundos del instrumental de Kiss de Prince, Diego no ha tardado en pulsar el botón para decir el título de la canción. Además, el cocinero no ha dudado en hacernos saber de su talento vocal, pues ha intentado imitar el falsete del cantante.

Tras descifrar la composición, su equipo se ha alegrado y le ha felicitado porque había conseguido cinco segundos más para enfrentarse en 'El Rosco'.

“Diego, enhorabuena. Bien cantado, bien trabajado. Encima, te llevas cinco segundos y el juego”, ha comentado el presentador.

| Antena 3

¿Quién ha sido capaz de romperle el corazón a Roberto Leal?

Al mismo tiempo, ha sonado la canción de Prince y el plató se ha venido arriba cantándola y bailándola. Sin embargo, ha sucedido algo que ha roto el corazón de Roberto Leal, quien ha manifestado lo que había ocurrido.

“La primera vez en la historia que una cámara le hace la cobra al presentador”, decía bromeando el reportero. Mientras se escuchaba Kiss, Roberto Leal ha hecho un gesto para besar a la cámara, pero esta se ha apartado. Por eso, no le ha quedado más remedio que darle dos besos para que no quedara en completo ridículo.

| RTVE

En ese momento, el periodista andaluz no daba crédito, pues estaba alucinando con lo que le había pasado en Pasapalabra. Los concursantes se estaban burlando del reportero por la situación que se estaba viviendo.

Roberto Leal es acusado en el plató

Está claro que Roberto Leal no tuvo el mejor día, pues más tarde de la cobra fue acusado de tener un favorito en el concurso. Algunos testigos aseguran que el presentador le tiene un cariño especial a Orestes Barbero, quien lleva participando en más de 100 programas.

Del mismo modo, este concursante siempre se ha caracterizado por su gran habilidad en el juego y, también, por su sentido del humor. Otra vez, Roberto Leal había presenciado uno de tantos chistes que el participante cuenta.

“David Bustamante, que le decimos que se venga cuando quiera”, decía el periodista después de haber sido una de las respuestas en la sección 'La pista musical'. Rápidamente, Orestes exponía “Le gustan las estatuas de parte superior” que dejaba atónito a todo el mundo. “Porque es Busto-amante”, respondía riéndose el participante.

Tras escuchar ese chiste tan malo, Roberto Leal no quiso dejar pasar ese momento. “Después me dice la gente que no le río los chistes. Pero si me hace 200 chistes al día, claro que le río. Le río 180 por lo menos”, confesaba el presentador del programa, cansado de que la gente sospechara de su preferencia.